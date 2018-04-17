سيتي سنتر يحتفل بيوم التوحد العالمى

ياسمين فواز:تحتفل شركة ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشهر التوحد العالمى على مدار شهر إبريل، وذلك تحت مظلة مبادرة Gifts from Heaven بفروع سيتى سنتر المعادى والإسكندرية.تهدف الحملة إلى رفع الوعى بأهمية إد

ياسمين فواز:

تحتفل شركة ماجد الفطيم، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشهر التوحد العالمى على مدار شهر إبريل، وذلك تحت مظلة مبادرة Gifts from Heaven بفروع سيتى سنتر المعادى والإسكندرية.

تهدف الحملة إلى رفع الوعى بأهمية إدماج وتضمين الأطفال المصابين بالتوحد داخل المجتمع، وذلك بالشراكة مع الجمعية المصرية للأوتيزم، وهى منظمة أهلية غير هادفة للربح تهدف إلى دعم الأطفال مرضى التوحد وعائلاتهم، وزيادة الوعي وفهم التوحد فى مصر.

وتقوم الجمعية وحملتها “قوتنا فى الدمج”، من خلال هذه الشراكة، باستضافة أنشطة داخل سيتي سنتر المعادى لجذب انتباه الزوار إلى مرض التوحد، كذلك تجمع الحملة التبرعات لقضية التوحد من خلال أماكن مخصصة متواجدة فى كل من سيتي سنتر المعادى والإسكندرية لجمع التبرعات، بالتعاون مع جمعية مرسال الأهلية.

وقامت فروع سيتي سنتر المعادى والإسكندرية بإضاءة مداخل المركز التجارى باللون الأزرق مطلع ابريل الجارى تزامناً مع إضاءة مختلف المعالم فى مصر بنفس اللون للإشارة إلى يوم التوحد العالمى. وفى نفس اليوم، استضاف سيتي سنتر المعادى ٥٠ طفلاً مصاباً بالتوحد من خلال رابطة أولياء أمور ذوي التوحد،حيث استمتعوا بكونهم جزءاً من مجتمع سيتي سنتر وأمضوا يوماً ممتعاً فى ماجيك بلانيت Magic Planet.

كما حضرت اليوم الجمعية المصرية للأوتيزم مع الأطفال المصابون بالتوحد إلى سيتي سنتر المعادى كي يشاركوا فى العديد من الألعاب التفاعلية، وذلك لتشجيعهم على التفاعل والاندماج مع زوار المول.