سيتي سنتر : لا إصابات في حريق كارفور الإسكندرية وسيتم استئناف العمل بعد الإصلاحات

أكدت إدارة مول سيتي سنتر الإسكندرية، أن الحريق الذي نشب اليوم في السطح العلوي للمركز التجاري كارفور لم يتسبب في وقوع إصابات للزائرين، وأن الجهات المعنية سيطرت عليه مع الحريق على وتمت السيطرة عليه خلال دقائق.



وشددت الإدارة على أن سلامة وأمان الزائرين والعاملين على رأس أولوياتها.

كما تتوجه بخالص الشكر والتقدير للجهات المعنية على سرعتها في التعامل مع الحادث.



وأوضحت في بيان منذ قليل أنه تم إغلاق المركز التجاري عقب عملية الإخلاء، وسوف يتم الإعلان عن عودة المركز التجاري لاستقبال الزائرين في حينه.

من الجدير بالذكر أنه تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية الكبري بالإسكندرية، و تبين أن الحريق نشب بالتكييف المركزى أعلى سطح مبنى “كارفور” من الخارج، امتد إلى “مظلة” خاصة بإحدى البوابات.

يشار إلى أن شركة “ماجد الفطيم” مالكة حق الامتياز للعلامة التجارية كارفور تأسست عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.



وتحفل قصة نجاح “ماجد الفطيم” بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق “أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم”. وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.



تمتلك وتدير “ماجد الفطيم” اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة “ماجد الفطيم”، “مول الإمارات”، و”مول مصر”، ومراكز “سيتي سنتر”، ومراكز التسوق المجتمعية “ماي سيتي سنتر”، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم “كارفور” في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير “ماجد الفطيم” أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.



كما تدير “ماجد الفطيم” أكثر من 600 شاشة سينما في صالات “ڤوكس سينما” التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها “ماجيك بلانيت” و”سكي دبي” و”آي فلاي دبي” و”دريم سكيب”و”سكي مصر”، وغيرها. وتعد “ماجد الفطيم” هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل “أبيركرومبي آند فتش” و”هوليستر” و”أُول سينتس” و”لولوليمون أثليتيكا” و”كريت آند باريل” و”ليغو” و”ذات” المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل “ماجد الفطيم” شركة إدارة المرافق “إنوڤا” من خلال مشروع مشترك مع شركة “ﭬيوليا”، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.