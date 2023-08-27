«سيتي سكيب» يفتتح جناحه الترفيهي والترويجي في القاهرة الكبرى والساحل الشمالي

أعلن معرض سيتي سكيب مصر عن إطلاقه حملة تفاعلية مع الجمهور في الفترة من 24 أغسطس وحتى 21 سبتمبر، من خلال إقامة بعض الأجنحة الترفيهية والترويجية في مناطق كارل بيتش العلمين، ومول مصر، وسيتي سنتر ألماظة، وداون تاون مول، وذلك بهدف تعزيز سبل تواصل سيتي سكيب مع عملائه.

تبدأ الحملة في كارل بيتش العلمين في الفترة من 24 أغسطس حتى 2 سبتمبر يقدم خلالها الجناح هدايا خاصة بمستلزمات الشاطئ، وفي مول مصر يقام الجناح في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر

وستقام في سيتي سنتر ألماظة يقام الجناح في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، وفي داون تاون مول يقام الجناح في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر وسيتم خلالها تقديم هدايا خاصة بديكور المنزل.

أهمية الحملة

تأتي الحملة الترفيهية في إطار المبادرات التفاعلية العديدة التي تحرص عليها إدارة سيتي سكيب بهدف التواصل والمشاركة الإيجابية وتوفير تجارب مميزة لعملائها، من خلال إتاحة الفرصة لزوار هذه الأجنحة لالتقاط الصور التذكارية والحصول عليها مطبوعة

بالإضافة إلى تحدي صور الواقع المعزز الـ ـAR لمشاركة صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيؤهلهم للدخول في سحب على جوائز كبرى بمجرد التسجيل للفوز بتصميم كامل للعقار والأثاث الخاص به وذلك عند الشراء من معرض سيتي سكيب.