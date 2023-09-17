سيتي سكيب مصر يعلن رعاة النسخة 12 من معرض 2023

أعلنت شركة إنفورما ماركتس Informa Markets، المنظمة لمعرض سيتي سكيب مصر 2023، عن الرعاة الرسميين للمعرض في نسخته الثانية عشر 2023،

جاءت شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية كراعي رسمي للمؤتمر ، كما جاءت شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري كراعي ذهبي.

يأتي معرض سيتي سكيب تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

أيمن القوصي: المعرض يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية لشركات التطوير العقاري

وفي هذا الإطار، قال أيمن القوصي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية: “يعد معرض سيتي سكيب من أهم وأكبر المنصات العقارية التي تستهدف توفير لقاءات مختلفة بين أكبر المستثمرين والمطورين العاملين في القطاع العقاري بمصر والمنطقة، مع العملاء الباحثين عن فرص حقيقة للاستثمار او السكن وذلك تحت سقف واحد”.

كما أضاف القوصي، نسعى في ميدار لتطوير صناعة المدن السكنية والترفيهية، بما يتناسب مع متطلبات المستقبل، ونفتخر برعاية هذا الحدث الهام “سيتي سكيب مصر 2023” كراعي رسمي للمؤتمر Master Sponsor في دورته الثانية عشر في مصر2023

وذلك انطلاقا من حرصنا الكامل على ترسيخ دور الشركة كأحد أكبر الشركات العاملة في مجال تطوير المدن، بما ينعكس إيجابيا على صناعة التطوير العقاري في مصر، ويوفر مزيد من الفرص الاستثمارية لمختلف تخصصات شركات التطوير العقاري العاملة في مدينة مستقبل سيتي.

محمد هاني العسال: مشاركتنا في سيتي سكيب تتوافق مع رؤية الشركة للتوسع والنمو الشامل

وقال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: “سعداء بالمشاركة في معرض سيتي سكيب، الحدث العقاري الأكثر تأثيرًا في مصر والمنطقة، والذي يمثل فرصة تتوافق مع رؤية الشركة للتوسع والنمو الشامل

نؤمن في مصر ايطاليا العقارية بإنشاء مشروعات تعمل على تحسين نوعية حياة العملاء، كما أن التزامنا بالاستدامة والابتكار عبر تطوير مشروعات تضيف قيمة إلى القطاع العقاري ككل يقع في صميم قيمنا.”

وأضاف العسال: “نحرص على المشاركة في معرض سيتي سكيب لعرض مشروعات ومبادرات وشراكات جديدة؛ حيث أثبت هذا المعرض أنه فرصة ذهبية لتقريبنا من عملائنا أكثر، مما يسمح لنا بتلبية احتياجاتهم للتأكد من أن مشروعاتنا تلبي توقعاتهم وتتجاوزها، مع الاستمرار في التوسع وتلبية الطلب المتزايد على الحلول العقارية عالية الجودة في مصر.

ومن هنا، يوفر لنا معرض سيتي سكيب منصة لعرض خبراتنا في إنشاء مشروعات عقارية نابضة بالحياة تحدث فرقًا حقيقيًا، فمشروعاتنا لا تعزز صناعة التطوير العقاري فحسب، بل تساهم أيضًا في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتنمية المجتمع، ونحن ندعو جميع الحضور لتجربة القيمة المضافة التي تجلبها مشروعاتنا إلى السوق وتشهد بشكل مباشر على التزامنا المستمر بالتميز.”

محمد خالد العسال: المعرض يتيح التواصل مع أكبر المؤثرين في صناعة العقار واتجاهاتها العالمية

وصرح محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: “يسعدنا أن نرعى هذه النسخة من معرض سيتي سكيب، المعرض الدولي الذي يتيح عرض مجموعة منتجات السوق المصري علي مستوي العالم، مما يلقي الضوء على قوة صناعة العقار واستقرارها.

تسليط الضوء على قيمة العقار المصري يعد أحد أهداف الشركات المشاركة في سيتي سكيب، وذلك لأنه يوفر منصة فريدة لعرض الإمكانات الهائلة الموجودة في السوق لقاعدة عملاء دولية، مما يعزز زيادة الاستثمار الأجنبي وفرص التصدير”.

وأضاف: “يتيح المعرض العديد من الفرص تشمل التواصل مع كبار المؤثرين في الصناعة، وتبادل الأفكار، واكتساب رؤى قيمة حول الاتجاهات العقارية العالمية، مما يمكننا من تلبية المتطلبات العالمية.

وهذا العام، نشارك بـ 9 مشروعات سكنية وساحلية وتجارية وادارية تعرض خبرتنا في تزويد السوق المصري بحلول عقارية شاملة، خاصة ان لدينا سجل حافل في تقديم الجودة والقيمة الاستثنائية مما يجعل مصر ايطاليا العقارية شريك موثوق به في قطاع العقارات.”

تاريخ ممتد

جدير بالذكر أن المعرض على مدار 12 عامًا نجح في تعزيز نمو قطاع العقارات في المنطقة، بدعم من القطاعين العام والخاص، ليصبح واحدًا من أهم المعارض الإقليمية الكبيرة والتي تضم مصر، والسعودية، والبحرين، وقطر، وتمكن من ربط المستثمرين والمطورين بفرص فريدة في المنطقة.

يشارك في المعرض أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة لأكثر من 35 ألف متر مربع في 4 صالات عرض، تضم مئات المشروعات مع تقديم باقات متنوعة من العروض والخصومات وخطط الدفع الحصرية.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 20 ألف زائر، وبحضور ومشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات. وتتضمن فعاليات المعرض تنظيم محادثات سيتي سكيب، التي تستهدف مناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص.