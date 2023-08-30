«سيتي سكيب» تطلق منصة « Talks» لعرض مستجدات القطاع العقاري وفرص الاستثمار

أعلن معرض سيتي سكيب في نسخته الثانية عشرة، عن إطلاق منصة “Cityscape Talks” والتي ستكون بمثابة منصة مصرية للجلسات الوزارية الرئيسية وحلقات النقاش التي تضم خبراء من قطاع العقارات والقطاعات الحكومية والمستثمرين وصناع القرار.

وتهدف المنصة إلى تقديم نظرة ثاقبة حول أهم التطورات في القطاعين العام والخاص، وآفاق الاستثمار، وخيارات التمويل، والرهون العقارية، والاستدامة.

تأتي النسخة الثانية عشرة من معرض سيتي سكيب تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبتنظيم من شركة إنفورما ماركتس “Informa Markets” الرائدة عالميًا في تنظيم المعارض، في الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة (EIEC).

ويقدم معرض سيتي سكيب فرصة حقيقية للاطلاع على تطورات القطاع العقاري، والتعرف على التقنيات المتطورة التي تقود هذا القطاع الإستراتيجي بما يساهم في تحفيز فرص الاستثمار ورسم مستقبل قطاع العقارات بمصر.

الجلسات الرئيسية تناقش السياسات الحكومية المطلوبة لتعزيز الاستثمارات العقارية في مصر ودور المرأة في القطاع

وتهدف منصة “Cityscape Talks” لمناقشة السبل والجهود المبذولة في دعم مناخ الاستثمار العقاري في مصر لتحقيق النمو الاقتصادي، ومستقبل المباني المستدامة، والإدارة البيئية في ظل مبادرات الحياد الكربوني العالمية التي تقود السوق لإيجاد حلول أكثر استدامة،فضلاً عن مناقشة أجندة المساواة بين الجنسين من خلال تشجيع دور المرأة الحيوي في قطاع العقارات تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وتعد “Cityscape Talks” بمثابة منصة تقدم رؤية تساهم في إثراء القطاع العقاري المصري من خلال تبادل الخبرات لتحقيق مستقبل مستدام وشامل ومتقدم رقميًا.

وتركز إحدى الجلسات الرئيسية، التي سيلقيها حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، على كيفية قيام الحكومة بإعادة تشكيل سياساتها لتعزيز الاستثمارات العقارية في مصر.

وتسلط كذلك منصة “Cityscape Talks” الضوء على الدور المهم للمرأة في صناعة العقار، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وستكون فرصة مثالية للاستماع إلى أصوات النساء الرائدات في مجال العقارات في مصر، والتأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين، حيث تستضيف المنصة لأول مرة على الإطلاق حلقة نقاشية عن دور المرأة في العقارات Women in Real Estate) WIRE).

وسيشارك في منصة “Cityscape Talks” نخبة من الخبراء ورؤساء الشركات يأتي على رأسهم د وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وعمرو الهامي المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والمهندس أيمن عامر مدير عام شركة سوديك، وهاشم السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للصندوق العقاري المصري، والمهندسأحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة CRED Developments.

مشاركة وليد عباس

وفي هذا الإطار، أعرب وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، عن سعادته بالمشاركة في منصة Cityscape Talks 2023، لإلقاء الضوء على دور الحكومة المصرية والتعاون الفعال مع كافة الأطراف المعنية لتعزيز قطاع العقارات والبحث عن فرص الاستثمار في مصر.

كما حث جميع الأطراف ذات الصلة على المشاركة في هذه المنصة التفاعلية لمناقشة سُبل دعم وتنمية قطاع العقارات في مصر.

خالد عباس

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة: “يعد قطاع العقارات من القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد المصري، والذي يتميز بالتعاون الوثيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة للتعرف على فرص وتحديات القطاع”.

وعبر عن سعادته للمشاركة في منصة Cityscape Talks 2023 لاستعراض أحدث المستجدات في التوسع العمراني وتعزيز دور العاصمة الإدارية الجديدة في الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة الجهود التي اتخذتها العاصمة الإدارية الجديدة في تحقيق الأولويات العملية والإدارية الرئيسية المتعلقة بكفاءة الطاقة، والمرافق الذكية والمباني الخضراء، وكذلك إدارة وظائف المدينة وتشغيلها.

هيئة الاستثمار

وأشاد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمنصةCityscape Talks 2023 ، والتي سيقوم خلالها قادة الرأي في القطاعات المختلفة المتعلقة بالقطاع العقاري بمناقشة جهود الحكومة المستمرة في إعادة تشكيل سياساتها لتشجيع الاستثمار ودعم المطورين العقاريين على المستوى المحلي.

دعوة للمشاركة

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري: “كوني رئيس مجلس إدارة منصة Cityscape Talks 2023، يسعدني أن أدعو كم للمشاركة في فعاليات المنصة، والتي تضم جلسات لكبار مطوري العقارات والمستثمرين وممثلي الحكومة وصناع القرار الرئيسيين على مدار أربعة أيام لمناقشة أهم المستجدات التي تؤثر على سوق العقارات المصري وفرص الاستثمار والتمويل

ونحن متحمسون أيضًا لإطلاق مبادرة Women in Real (WIRE) من خلال حلقة نقاشية تحت عنوان “المرأة في القطاع العقاري” لمناقشة دور المرأة الحيوي في نمو قطاع العقارات في مصر. “

وسيقدم سيتي سكيب مصر أيضا بالتعاون مع المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (RIBA)، ورشة عمل للمصممين والمُخطِطين المبدعين من الطلاب تتضمن مجموعة من الأنشطة التفاعلية من محادثات وورش عمل وذلك لإيجاد حلول لبعض التحديات التي سيتم مناقشتها بهدف تسليط الضوء على أهمية استخدام التصاميم الحديثة المبتكرة لتطوير المدن وتحسين حياة المواطنين.

مشاركة طلابية

وسيشارك في الورشة مجموعة من الطلاب من جامعات مختلفة منها AAST الإسكندرية، وAAST القاهرة و AASTالقرية الذكية. وسيتم في نهاية ورشة العمل عرض التصاميم الفائزة من قبل لجنة تحكيم كبرى في 23 سبتمبر 2023.

كما سيتضمن اليوم الأخير أيضًا ورش عمل للتطوير المهني المستمر حول الهندسة المعمارية والتصميم، والتي سيقدمها أيضًا أعضاء RIBA.

جدول الفعاليات

جدير بالذكر أن النسخة الثانية عشرة من معرض سيتي سكيب تضم أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة تمتد لأكثر من 35 ألف متر مربع مغطاة في 4 صالات عرض، لعرض مئات المشروعات التي تغطي معظم المواقع الرئيسية في مصر وتقديم باقات من العروض وخطط الدفع الحصرية.

وشهد المعرض في نسخته السابقة حضور نحو 20 ألف زائر، ومشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة المهتمة بالقطاع العقاري.