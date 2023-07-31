«سيتي جروب»: منطقة الشرق الأوسط ستظل نقطة جذب لمبيعات الأسهم حتى 2024

يتوقع “سيتي جروب” أن تظل منطقة الشرق الأوسط نقطة جذب لمبيعات الأسهم حتى 2024، وسط توقعات بإطلاق عدد من الاكتتابات العامة في دبي والسعودية، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

من المتوقع أن يحصل المصرفيون بمنطقة الشرق الأوسط على قدر ضئيل من عطلتهم الصيفية في ظل الطروحات العامة الأولية المرتقَبة خلال الربع الأخير من العام، بالإضافة إلى العدد القوي الجاري إعداده لعام 2024.

قال رودي سعدي، رئيس قطاع أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “سيتي جروب”، في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج اليوم الاثنين، إن البنك الأمريكي تلقّى عدداً من طلبات إجراء طروحات عامة مع استمرار المنطقة في كونها نقطة جذب لمبيعات الأسهم.

وأضاف: “نتوقع إطلاق عدد من الاكتتابات العامة في دبي والمملكة العربية السعودية بعد الصيف، فالطروحات العامة قيد الإعداد قوية، كما أنها واعدة لما بعد الصيف، ومن المتوقع استمرارها حتى 2024″، دون الكشف عدد الصفقات.

بلغت حصيلة الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط 5.1 مليار دولار منذ بداية 2023، متجاوزة ما سُجّل خلال نفس الفترة في تسع من السنوات العشر الماضية، حسب بيانات جمعتها “بلومبرج”. وكان عام 2022 الوحيد الأكثر نشاطاً، إذ جمعت الطروحات 14.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب البيانات.

نقطة جذب لمبيعات الأسهم

أفادت”بلومبرغ” بأن وحدة سيارات الأجرة “تاكسي دبي” ومواقف السيارات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي من بين الكيانات التي تتأهب لاكتتاب عامّ.

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي البنوك في الآونة الأخيرة للتقدم للحصول على أدوار، وقد تُدرَج وحدة سيارات الأجرة في وقت أقربه العام الحالي، ما يمثّل أول عملية خصخصة في دبي منذ ما يقرب من 12 شهراً.

قال أشخاص مطّلعون على الأمر إن شركة “أدفانسد إنهليشن رتشولز” ، مالكة العلامة التجارية لتبغ “الفاخر” (Al Fakher)، تعمل أيضاً على إجراء طرح عامّ أوّليّ في المنطقة، بالإضافة إلى شركة تكنولوجيا التعليم “ألف للتعليم” التي يقع مقرها في أبوظبي.

انضمّ سعدي إلى كريستيان كابان، رئيس قسم أسواق رأس المال في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “بنك أوف أميركا”، في توقع اتجاه مزيد من الشركات الخاصة إلى طرح أسهمها للاكتتاب العامّ في المنطقة، بعد أن كان الدافع الأكبر للانتعاش الأخير بالاكتتابات، هو طرح الأصول الحكومية.

قال سعدي: “يمكنني أن أخبرك أنه من خلال المناقشات التي نُجريها مع العائلات الخاصة إنها ستكون الموجة التالية من الاكتتابات الأولية. نحتاج فقط إلى اكتتاب أو اثنين من الشركات الخاصة في دبي أو أبوظبي لفتح هذه السوق، ونأمل أن يتبعها الباقي”.