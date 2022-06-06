سيتي بنك يرفع توقعاته لسعر خام برنت خلال الربعين الثالث والأخير إلى 99 و85 دولارا

رفع سيتي بنك اليوم الاثنين توقعاته الفصلية لأسعار النفط لهذا العام وتوقعاته لمتوسط العام المقبل وعزا ذلك إلى ما يبدو من تأخر بالغ في إضافة إمدادات نفطية من إيران، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت سيتي للأبحاث، وحدة الأبحاث التابعة لسيتي بنك، أن التأخر في رفع العقوبات المفروضة على إيران هو العامل الأساسي في توقع قلة الإمدادات.

سيتى يتوقع تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في الربع الأول من 2023

ويتوقع سيتي بنك الآن أن يبدأ تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في الربع الأول من العام المقبل، بما سيضيف في البداية 0.5 مليون برميل يوميا ثم 1.3 مليون برميل يوميا على مدى النصف الثاني من العام المقبل.

وكان البنك قد توقع من قبل أن يؤدي تخفيف العقوبات على إيران لإضافة إمدادات للمعروض في منتصف العام الجاري.

سيتي يرفع توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثاني إلى 113 دولارا للبرميل

ورفع سيتي بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثاني من 2022 بمقدار 14 دولارا إلى 113 دولارا للبرميل ولسعره في الربعين الثالث والرابع بمقدار 12 دولارا إلى 99 دولارا و85 دولارا للبرميل على الترتيب.

وقدر البنك أن يكون متوسط سعر البرميل في 2023 هو 75 دولارا في زيادة عن التوقع السابق بمقدار 16 دولارا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لبرنت مسجلة 120 دولارا للبرميل تقريبا وأسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 119 دولارا للبرميل بعد أن وصلت لأعلى مستويات في ثلاثة أشهر يوم الاثنين.

سيتي بنك : توقعات انخفاض الإنتاج الروسي بما يتراوح بين مليوني برميل وثلاثة ملايين مبالغ فيها

وعلى الرغم من تناقص الإنتاج والصادرات النفطية الروسية، قال سيتي بنك إن توقعات انخفاض الإنتاج الروسي بما يتراوح بين مليوني برميل وثلاثة ملايين مبالغ فيها.

وأوضح أن تحويل مسار التدفقات لآسيا قد يعني أن الإنتاج الروسي والصادرات ربما لا تتراجع بكل هذا الكم لكن ربما تهبط بما يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يوميا.

توقعات بنمو أضعف في الطلب على النفط يبلغ 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2022

وتوقع نموا أضعف في الطلب على النفط يبلغ 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2022 بسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة وعمليات الإغلاق في الصين وارتفاع الأسعار.

من ناحية أخرى، رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار نفطها الخام لشهر يوليو للمشترين الآسيويين إلى مستويات أعلى من المتوقع وسط مخاوف بشأن شح المعروض وتوقعات الطلب القوي في الصيف.

ورفعت المملكة سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي إلى آسيا 2.1 دولار للبرميل في يوليو عن يونيو إلى 6.50 دولار فوق متوسط عمان/دبي، قرب أعلى مستوى له على الإطلاق والمسجل في مايو.

وكان هذا أعلى بكثير من توقعات السوق للزيادة في حدود دولار ونصف الدولار. وكان واحد فقط من ستة استطلعت رويترز آراءهم في مسح توقع قفزة بواقع دولارين.

وقال متعامل آسيوي في النفط “قفزة الأسعار غير متوقعة خاصة (سعر) العربي الخفيف. لقد حيرنا القرار”.