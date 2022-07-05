«سيتي بنك» تحذر من انهيار أسعار النفط إلى 65 دولارا بنهاية 2022

رغم المخاوف الجيوسياسية المحتملة وتوقعات الخبراء بارتفاع أسعار النفط نتيجة التداعيات المرجحة، حذرت مجموعة سيتي بنك Citi Bank من أن سعر النفط قد ينهار العام الحالي والذي يليه، إذا حدث ركود اقتصادي تسبب في عرقلة طلب المستثمرين والمستهلكين على خام النفط كالآتي:

يتوقع خبراء سيتي بنك انهيار سعر برميل النفط الواحد إلى 65 دولارًا أمريكيًّا بحلول نهاية العام الحالي 2022.

كما يرجح استمرار هبوط سعر برميل خام برنت المعياري للنفط إلى 45 دولارًا أمريكيًّا بنهاية 2023 إذا استمر الركود الاقتصادي.

هذا وقال محللو مجموعة سيتي بنك “فرانشيسكو مارتوتشيا” و”إدوارد مورس”، في تقريرهم ، أن توقعات سعر النفط المستقبلية السابق ذكرها تستند إلى عدم وجود أي تدخل من قِبل منتجي تحالف أوبك بلس OPEC+، بالإضافة إلى تراجع استثمارات النفط العالمية.