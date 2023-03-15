«سيتي ايدج» تتعاقد مع «ام جي ام هيلث» لإدارة منتجع «ويلنيس» فى أسوان الجديدة

أعلنت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، توقيع اتفاقية شراكة مع «م جي ام هيلث اند ويلنس العالمية ضمن الاستعدادات لافتتاح مشروع The Zen Wellness Resort في مدينة أسوان الجديدة، وذلك بمقر شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري بالشيخ زايد.

حضر التوقيع محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، ومحي محمود، الرئيس التنفيذي لشركة ام جي ام هيلث اند ويلنس العالمية ، وأقيم على هامش مراسم التوقيع احتفالا بإعلان الشراكة، التي ستقوم من خلالها شركة ” ام جي ام هيلث اند ويلنس العالمية” بإدارة وتشغيل مشروع منتجع The Zen Wellness Resort في مدينة أسوان الجديدة والذي من المقرر افتتاحه هذا العام 2023.

تهدف الشراكة إلى تقديم تجربة السياحة العلاجية والضيافة الاستشفائية بمنظور جديد، يجمع بين الفخامة والقيم الروحية التي توفرها أسوان باعتبارها البقعة الأكثر سحرا وجمالا في جنوب مصر، لتقديم مزيج من خدمات علوم الاستشفاء والضيافة داخل مشروع The Zen Wellness Resort New Aswan الذي يتخطى بإمكانياته وتصميماته مفهوم المنتجع التقليدي.

قال محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري أن مشروع The Zen Wellness Resort New Aswan، ضمن أهم المشروعات للشركة، لما يتميز به من طابع فريد ضمن المشروعات التي تقدم خدمات فريدة من نوعها، مؤكدا أن الاستشفاء من ضمن الخدمات التي تتطلب موقعا متمزا، لتقديم أنشطة وبرامج صحية منفرده.

الدهان: مصر تتمتع بمقومات سياحية تؤهلها للتنافس مع دول كبرى في هذا الملف

و أضاف الدهان أن السياحة قاطرة للتنمية فى مصر، مؤكدا أن مصر لديها مقومات سياحة علاجية تستطيع أن تنافس بها أي دولة كبرى في هذا الملف في العالم وعلينا التسويق لأنفسنا خارج الدولة، لافتاً إلى أن مصر يوجد بها العديد من الموارد الطبيعية التي يمكن أن تضعها في مصاف المقاصد الصحية العالمية.

ومن جانبه، أعرب محي محمود، الرئيس التنفيذي لشركة ام جي ام هيلث اند ويلنس العالميه، عن سعادته بتوقيع التعاون مع شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري وانطلاق أعمالها في مصر بإدارة مشروع The Zen Wellness Resort New Aswan ، والاستفادة من خبرات سيتي ايدج في مجال التطوير العقاري ، وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم الخدمات التي تتميز الشركة بتقديمها من واقع خبراتها العملية في مجال اللضيافه والبرامج الاستشفائية المستدامة، لخلق قيمة اقتصادية، وتعظيم الفوائد البيئية الطبيعية.

يقع مشروع The Zen Wellness Resort New Aswan في موقع متميز في الجهة الغربية من النيل بأسوان الجديدة، وتبلغ مساحته 200 فدان و يضم المنتجع 150 فيلا فاخره تمت إقامتها على ربوة عالية لتتمتع بإطلالة ساحرة على الجانب الغربي للنيل.

والفيلات بالمشروع عباره عن 7 تجمعات على شكل حرف U، كل مجموعة بها حوالي 20 فيلا محاطة بالمناظر الطبيعية الخضراء وحمام سباحه، كما يضم 4 مطاعم وعدد من المحلات التجارية ومسرح لممارسة الأنشطة الفنية والترفيهية ضمن خدمات السياحة العلاجية، كما يطل المشروع على منطقة الشريط السياحي ومنتزه النيل، بالقرب من جسر أسوان المعلق الذي يربط بين الجانبين الشرقي والغربي للنيل ويعتبر المدخل الرئيسي لأسوان الجديدة.

يتمتع المشروع بموقع متميز حيث يبعد 30 دقيقة عن مطار أسوان و20 دقيقة من محطة سكة حديد أسوان، و10 دقائق فقط من جامعة أسوان الجديدة و30 دقيقة من مركز مجدي يعقوب للقلب.