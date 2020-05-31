«سيتي إيدج»: نظم سداد على 10 سنوات في «المقصد رزيدناسز» بالعاصمة الإدارية

ضمن بروتوكول التعاون المُبرم بين شركة سيتي إيدج وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أعلنت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري عن طرح مشروعها الجديد “المقصد رزيدناسز” بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن بروتوكول التعاون المُبرم بين شركة سيتي إيدج وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة وتسويق عدد من مشروعات مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

يتكون المشروع من مجموعة من العمارات السكنية تضم وحدات ذات مساحات متنوعة تبدأ من 111 متراً وحتى 187 متراً كاملة التشطيب.

ويقع على مساحة 214 فداناً مقسمة إلى منطقتين؛ حيث راعى التصميم الهندسي تنوع الوحدات السكنية لتناسب مختلف الأذواق وتجمع بين التصميمات الكلاسيكية والمعاصرة.

وتتميز تصميمات الوحدات السكنية ذات التشطيب الفاخر بالاستخدام الأمثل للمساحات والإطلالات المتميزة على الحدائق الداخلية والمساحات الخضراء.

ويتوسط المشروع منطقة سكنية متعددة الاستخدامات، تتضمن محال تجارية مختلفة ومكاتب، إضافة إلى الوحدات السكنية.

وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتى إيدج ” يأتي طرح مشروع : “المقصد رزيدناسز” ليسجل نجاحا جديدا لخطط شركة سيتي ايدج في إدارة وتسويق مشروعات مدن الجيل الرابع.

ويحتل هذا المشروع مكانة خاصة لأنه أول حي عمارات سكنية يتم طرحه بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل أحد أبرز مدن الجيل الرابع التي خططت الحكومة لإقامتها ضمن رؤية 2030 لزيادة الرقعة العمرانية لمصر”.

وقال أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة “تماشيًا مع ما تقدمه الدولة من دعم وتعزيز للأطقم والفرق الطبية وتقديرًا منا لمجهوداتهم الكبيرة في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، قدمت الشركة طرق سداد تصل إلى 10 سنوات”.

الجدير بالذكر، أن العاصمة الإدارية الجديدة تقع على مساحة 170 الف فدان، مقسمة إلى عدة مناطق سكنية وإدارية وتجارية وثقافية وترفيهية.

كما تضم مطاراً دولياً ويتوسطها النهر الأخضر الذي سيمتد بطول 35 كم، وبها أيضًا قطار كهربائي ومرافق طبية ومستشفيات ومدارس وجامعات جميعها تتميز ببنية تحتية تناسب الأجيال الحالية والقادمة.

ومن المُخطط أن يصل عدد السكان بالعاصمة الإدارية الجديدة لحوالي 18 مليون نسمة.

تأسست الشركة عام 2017 كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكانر(HDBK.CA)\.

تقوم الشركة بتطوير وإدارة تطويرمجموعة من المشروعات العقارية والمتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، إضافة لمحفظة متنوعة من الأراضي لصالح عملاء الطرف الثالث تتضمن ممتلكات عقارية غير مباشرة تحت إدارتها المباشرة، وهي محفظة ضخمة تتضمن باقة واسعة من الاستثمارات في فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عدد من المشروعات السكنية والمولات التجارية و الفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية.

كما حصلت الشركة مؤخراً على جائزة “أسرع الشركات العقارية نمواً في مصر.