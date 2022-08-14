سيتي إيدج للتطوير الراعي الذهبي الحصري لسباق Let’s Tri في العلمين الجديدة

استضافت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري الحدث الرياضي الشهير Let’s Tri في نسخته الأولى في مدينة العلمين الجديدة، والذي نظمته شركة Stamina في الساحل الشمالي في الفترة من 12-13 أغسطس الحالي، وحظي الحدث بالرعاية الذهبية الحصرية من شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، لرياضات السباحة وركوب الدراجات والجري.

جاء قرار سيتي إيدج للتطوير العقاري برعاية النسخة الأولى لأشهر حدث لرياضة التراياثلون في مدينة العلمين الجديدة ، تماشياً مع استراتيجيتها الهادفة بالاهتمام بالملف الرياضي وحرصها على دعم الأحداث الرياضية ضمن اهتمام الدولة المصرية بالرياضة والحفاظ على صحة المواطنين، وأيضا حرصا على تنفيذ خطط الترويج السياحي التي تتبعها الشركة للتعريف بمنطقة العلمين الجديدة والقاء مزيد من الضوء على المدينة التي أصبحت درة الساحل الشمالي بموقعها الفريد على ساحل البحر المتوسط.

وتضمن Let’s Tri هذا العام سباق Sprint (فردي وتتابع) سباق Super Sprint فردي فقط، للفئات العمرية من سن 12 عاما، وسباق Olympic (فردي-تتابع)، وسباق Family Race، بشكل يلبي احتياجات واهتمامات العدائين والسباحين من كافة الفئات العمرية.

وقام المهتمين بتسجيل رغبتهم في الحضور والمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني للحدث، وتحديد الرغبات بالسباقات التي شارك فيها المتسابقين، حيث شارك المئات في هذا الحدث، وقد حظي الحدث بتغطية إعلامية كبيرة من عدد كبير من وسائل الاعلام المختلفة والمهتمين بالشأن الرياضي.

قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن رعاية سيتي ايدج للتطوير العقاري للحدث تأتي ضمن خطتها لاستضافة مختلف الاحداث الترفيهية والرياضية، بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها الوجهة الرائدة بالساحل الشمالي بفضل موقعها الفريد وتشييدها على أحدث النظم المعمارية الحديثة، وذلك ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي من أهم محاورها الاهتمام بالرياضة، وأيضا بناء المدن الجديدة، مشيرا الى ان التعاون مع شركة Stamina جاء بناء على دراسة جيدة لأمر استضافة الحدث اعتمادا على خبرة الشركة المنظمة في هذا المجال.