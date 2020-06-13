«سيتي إيدج» توقع بروتوكول تعاون مع شركة الأولى للتمويل العقاري

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، عن توقيعها بروتكولاً للتعاون مع شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى، يتضمن تقدم شركة الأولى خدمات التمويل العقاري بأنظمة سداد مختلفة تصل لمدة 20 عاما وتناسب مختلف فئات عملاء مشروعات سيتي إيدج للتطوير العقاري.

وحضر توقيع الاتفاق عدد من قيادات الشركتين وعلى رأسهم أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج ومحمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لسيتي إيدج وحسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتعمير، وحسن نصر المدير المالي لشركة سيتي إيدج.

ينص البروتوكول على أن تقدم شركة الأولى خدمات التمويل العقاري بأنظمة سداد مختلفة تصل لمدة 20 عاما وتناسب مختلف فئات عملاء مشروعات سيتي ايدج للتطوير العقاري، بما في ذلك عملاء مبادرة البنك المركزي لمن تنطبق عليهم شروط المبادرة والتي قد طرحها البنك المركزي نهاية العام الماضي.

واشاد أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري بالجهود المبذولة من الدولة للارتقاء بالقطاع العقاري باعتباره واحداً من أهم دعائم الاقتصاد المصري قائلا: ” نسعى بالتعاون مع شركة الأولى للمشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في أنعاش السوق العقاري في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.”

كما صرح محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي للشركة بأن البروتوكول يمثل تعاوناً مع شركة الأولى للتعمير ذات الباع الكبير في قطاع خدمات التمويل والاستثمار العقاري، وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيأتي بثماره لصالح عملائنا اللذين نحرص على أن نوفر لهم أفضل الخدمات العقارية وأيسر نُظم السداد والتمويل العقاري”.

ومن جانبه قال حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري – الاولى” إن اختيارنا من جانب شركة بقيمة سيتي إيدج للتعاون معها فخر لنا وتأكيداً على ما نقدمه للقطاع العقاري من خدمات تعمل على تنميته ودفعه للأمام من خلال تقديم الخدمات المناسبة للعملاء من كل الفئات، وذلك بتوفير التمويل العقاري ونظُم السداد التي تناسب كل فئة حسب متطلباتها وامكانياتها”.

طرح 3 أنظمة للسداد

ومن خلال هذا البروتوكول تقوم شركة (الأولى) للتمويل العقاري بطرح ثلاثة أنظمة للسداد لعملاء سيتي إيدج بحد أقصى لا يتجاوز 80% من قيمة الوحدة السكنية المطلوب تملُكها النظام الأول خاص بالأفراد المشمولين بمبادرة البنك المركزي حيث توفر لهم نظام تمويل عقاري بمدة سداد للوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بحد أقصى 20 عام.

والنظام الثاني للسداد يتم تطبيقه على الوحدات السكنية غير المشمولة بمبادرة البنك المركزي، حيث تتنوع مدد السداد بهذا النظام لتصل إلى 10 سنوات، وكذلك النظام الثالث يشمل نفس الفئة من الراغبين في بيع الوحدات للغير، أو الراغبين منهم في الحصول على تمويل الوحدات المملوكة لهم عن طريق البيع أو الاستئجار.

والجدير بالذكر أن شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري تقوم بتطوير وإدارة تطوير وتسويق عدد من المشروعات العقارية في مدينة الشيخ زايد ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة بالإضافة عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تعد من الشركات العاملة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصرية وتأسست كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.