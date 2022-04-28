«سيتي إيدج» تعلن بيع جميع وحداتها بمشروعى مثلث ماسبيرو

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري عن إتمام بيع جميع وحدات مشروعي “بيزنس تاور” و”نايل هايتس تاور” بمثلث ماسبيرو بعد أقل من شهر من الإعلان، وذلك بعد ما شهدت عمليات الحجز إقبالا كبيراً، نظرا لتميز المشروعين ضمن التخطيط الكامل لمنطقة مثلث ماسبيرو، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إطار المخطط العام لوزارة الإسكان بتطوير المنطقة.

ويحتوي مثلث ماسبيرو على مشروعات تجارية، إدارية، فندقية وسكنية تخدم المواطن في المقام الأول وتلبي أهداف الدولة في تطوير منطقة المثلث بالكامل، كما تتكامل خطة تنمية المثلث مع خطة الدولة ووزارة الإسكان لتطوير وإعادة تخطيط وعمران منطقة وسط المدينة وذلك عن طريق خلق رئة خضراء للمدينة للحد من التلوث البيئي، كما ظهر في مشروع حديقة بحيرة عين الصيرة، تطوير منطقة سور مجرى العيون، إطلالة متحف الحضارة ومشروع “ممشى اهل مصر”، الذي قامت شركة “سيتي إيدج” مؤخرا بافتتاح أول مرحلة به. وأهم ما يميز منطقة ماسبيرو أنها تطل على نهر النيل، بواجهة مائية تبلغ حوالي 900 متر، بالإضافة إلى تواجد العديد من المباني المهمة بها، مثل مقر اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارة الخارجية، ودار المعارف، والقنصلية الإيطالية، ومسجد أبو العلا وفندق هيلتون رمسيس ومتحف المركبات.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن أنه ممتن بما أنجزته شركة سيتي ايدج داخل مشروع مثلث ماسبيرو الحيوي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ضمن رؤية وزارة الإسكان للتوسع العمراني والتي تتشكل بشأنها رؤية كبرى لدى الحكومة المصرية ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والخاصة بتطوير المنطقة فى اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برجوع مدينة القاهرة الكبرى الى رونقها الحضاري والعصري وممارسة دورها التاريخي والسياحي والثقافي بتغيير وجهها من أحياء بسيطة إلى مناطق حديثة ومتطورة في منطقة من أهم مناطق العاصمة.

وأعرب محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن بيع كامل الوحدات يؤكد نجاح الرؤية العامة لتلك المنطقة، خاصةً وأن منطقة مثلث ماسبيرو من المناطق التراثية المهمة التى تنقسم الى 24 قطعة فرعية يتم تطويرها بواسطة كبرى شركات المقاولات، لإقامة مشروعات سكنية وفندقية وإدارية وتجارية.

ويحتوي “نايل هايتس” على 134 وحدة إدارية موزعة على 24 طابقا بمساحات مختلفة تتراوح من 92 إلى 292 متر مربع، وسيتم تسليمه خلال 12 شهرا، كما يتكون “ماسبيرو بيزنس تاور” من 15 دورا إداريا، بالإضافة إلي الدور الأرضي، الذي يحتوي على وحدتين تجاريين، ويضم كل دور 8 وحدات إدارية بإجمالي 120 وحدة إدارية تتراوح مساحتها من 70 إلي 117 مترا، وسيتم تسليمه خلال 12 شهرا.