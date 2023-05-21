«سيتي إيدج» تطلق «V40» كأول مشروعاتها بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري اليوم “الأحد 21 مايو 2023” عن إطلاق مشروع جديد لأول مرة في القاهرة الجديدة باسم “V40″، كواحد من أكثر مشروعات الشركة تميزا، وذلك من مقر مكتب مبيعاتها الرئيسي لسيتي إيدج بالتجمع الخامس.

وأضاف بيان للشركة، يعد المشروع هو الأول لسيتي ايدج في القاهرة الجديدة على الإطلاق، والذي يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في كافة المناطق على مستوى الجمهورية للاستفادة من الطلب المتزايد على العقار في مصر باعتباره أحد أوجه الاستثمار الآمن.

وأشار إلى أن سيتي ايدج اختارت للمشروع شكل مميز بما يضيف إلى السوق العقاري المصري، من خلال وحدات المشروع التي تتحدد في الفيلات ذات الإطلالة البانورامية على المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية والمسطحات المائية والبحيرات.

تبلغ المساحة الإجمالية قدرها 40 فدانًا منها 20 فدان للفيلات السكنية تتضمن 72 فيلا مقامة على مساحة بصمة بنائية قدرها 10 آلاف متر مربع بنسبة 12.5%، وباقي المساحة بنسبة 87.5% للمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية، والمسطحات المائية والبحيرات الكريستالية التي تحيط بكافة جوانب المشروع.

ومن المخطط عمل مشروع إداري وتجاري وترفيهيي ضخم على مساحة الـ 20 فدانا الأخرى بمشروع V40 الذي يوفر تجربة حياتية عصرية على درجة عالية من الفخامة والرقي بمعايير جديدة للتجربة السكنية.

يقع المشروع الجديد لسيتي إيدج V40في موقع مميز بالقاهرة الجديدة مباشرة على شارع التسعين الشمالي وبالقرب من التسعين الجنوبي، وبجانب مؤسسات تعليمية كبيرة مثل الجامعة الأمريكية وجامعة المستقبل وبالقرب من محطات المونوريل، وقامت الشركة بالتعاون مع شركات استشارية عالمية ومحلية، عالمية مثل design international، وشركة معمار للاستشارات الهندسية، لتصميم المشروع الذي سيتم تسليم فيلاته بعد 3.5 سنوات.

قال محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن المشروع الجديد هو الأول للشركة في القاهرة الجديدة، والذي تستهدف سيتي إيدج من إقامته ضخ استثمارات بإجمالي تكلفة استثمارية حوالي 10 مليار جنيهاً مصرياً.

موضحاً أن ما حققته الشركة من مبيعات خلال الربع الأول من 2023 بلغ 5 مليارات جنيه شجعها على اتخاذ خطوة إطلاق المشروع الجديد، وذلك ضمن الخطط الطموحة لسيتي إيدج لتحقيق مبيعات خلال العام الحالي من المتوقع أن تصل إلى 25 مليار جنيه بنهاية العام.

وأضاف الدهان أن سوق العقارات المصري من الأسواق الجاذبة للاستثمارات بفضل الطلب المستمر على العقار باعتباره من الاستثمارات الناجحة، كما أن سيتي إيدج تمتلك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشروعات تجعلها مقصداً للراغبين في اقتناء الوحدات السكنية، الإدارية، والتجارية.

سيتي إيدج للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2 مليار جنيه مصري كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان (HDBK.CA) وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري.

وتقوم الشركة بتطوير وإدارة تطوير مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية.

حصلت الشركة مؤخراً على جائزة “أسرع الشركات العقارية نمواً في مصر”، كما نجحت الشركة في إطلاق 10 مشروعات ناجحة في جميع أنحاء الجمهورية منذ تاريخ إطلاقها حتى الآن.