عقـــارات

سيتي إيدج تحقق 27.8 مليار جنيه مبيعات منذ انطلاقها

حتى الربع الثالث من العام الحالي
محمود زكي 4:50 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 4:50 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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حققت شركة سيتي ايدج التطوير العقاري 27.8 مليار جنيه مبيعات تعاقدية في مشروعاتها منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى الآن وذلك وفقا لتصريحات الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف سالمان أن مبيعات الشركة المحققة تتوزع على النحو التالي حيث حققت الشركة 8 مليارات خلال 2018 في حين سجلت خلال 2019 قيمة 10.8 مليار جنيه. 

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أحد مشروعات سيي إيدج
العلمين الجديدة

وأوضح سالمان خلال المؤتمر الصحفي لشركة سيتي ايدج أنها حققت حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 9 مليارات جنيه تقريبا مستهدفة أن يصل إجمالي المبيعات بنهاية العام إلى 11 مليار جنيه. 

وأكد سالمان أن مبيعات العام الحالي موزعة بنسبة 65% لصالح مشروعات العلمين و10% للشيخ زايد و20% لصالح العاصمة الإدارية  و5% لصالح المنصورة الجديدة. 

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وأكد أن الشركة تستهدف التدرج في المبيعات ليصل إلى 30 مليار جنيه بعد 3 سنوات .

وأوضح رئيس سيتي ايدج أن الشركة تستهدف ضخ 400 مليون جنيه في مشروعاتها خلال الربع الرابع من العام الحالي 2020.

وأشار إلى أن الشركة حصلت على 300 الف متر في مدينة القاهرة الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية وذلك بقيمة 4 مليارات جنيه وتستهدف الشركة طرح المشروع في الربع الثانى من العام القادم. 

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وأوضح سالمان أن الشركة تتجه لأن تصبح قابضة من خلال تأسيس عدد من الشركات المتخصصة التابعة لسيتي إيدج تعمل على تنفيذ المشروعات بشكل مستقل بالإضافة إلى تأسيس شركة لإدارة الأصول المملوكة للدولة. 

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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