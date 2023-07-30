«سيتي إيدج» تحتفل بفوز «إيتابا سكوير» الشيخ زايد بجائزة أفضل مشروع تجاري في 2023

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري عن فوز مشروعها إيتابا سكوير بجائزة أفضل مشروع تجاري في 2023 في مسابقة الخمسة الكبار Big 5 Impact Award.

ووفقا للبيان الصادر عن الشركة اليوم، تسلمت الجائزة مجموعة إنوفو للمقاولات والتي قامت بتشييد وبناء المشروع التابع لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري.

وكانت شركة سيتي إيدج قد استعانت بمجموعة إنوفو للمقاولات، وهي شركة عالمية متكاملة تقدم مجموعة شاملة من الخدمات بما في ذلك البناء والهندسة ، والتي قامت بتشييد المشروع.

ويقع المشروع علي مساحة 14 فدان، ومساحة بناء حوالي114174 مترًا مربعًا، ويشمل وحدات عقارية متنوعة منها مكاتب إدارية، ومول تجاري، ومركز طبي، ومركز ترفيه عائلي، في موقع فريد من نوعه في وسط مدينة الشيخ زايد.

يذكر أن مسابقة الخمسة الكبار big 5 Impact Award تم إطلاقها في عام 2021 في مصر، لتكون بمثابة منصة مثالية لعرض الممارسات المستدامة والابتكار في صناعة البناء والتشييد والمساهمة في الجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتجرى المسابقة من خلال 20 فئة مختلفة تضم أبرز مشروعات ورواد البناء في مصر، بالإضافة إلى الاحتفاء بمهني التشييد والبناء الشباب في القطاع العقاري، والتي تضم الشمول، التنوع، الابتكار، والصحة والسلامة.