«سيتي إيدج» تتعاقد مع مؤسسة «الجامعات الأوروبية EUE» لتبادل خبرات ومهارات التعليم

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري توقيعها بروتوكولا مع مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر EUE.

يتم بمقتضى البروتوكول منح عملائها بمشروع المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة خصما 20% على الرسوم الدراسية المعلنة بالجنيه المصري لجامعتي لندن ويوكلان للعام الدراسي 2023-2024.

جاء ذلك خلال حفل التوقيع في المقر الرئيسي بالجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية يوم السبت 17 يونيو، بحضور كل من محمد الدهان الرئيس التنفيذي لسيتي إيدج للتطوير العقاري و محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر.

ويتضمن البروتوكول أن يكون الاتفاق حصريًا لصالح عملاء مشروع المقصد بشركة سيتي إيدج، في إطار اهتمام الشركة بجودة التعليم ومنح العملاء أفضل الفرص في المعيشة والتمتع بالخدمات المختلفة.

وتعليقًا على هذا البروتوكول، يقول محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري: ” تهتم سيتي ايدج للتطوير العقاري بتوفير أرقى الخدمات التعليمية لعملائها وقاطني مشروعاتها من خلال التعاون مع أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية العاملة في مصر.”

وتابع: “يأتي بروتوكول اليوم في إطار باقة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الشركة لعملائها في مشروع المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يُمثل التعليم أحد المكونات المهمة ضمن باقة الخدمات المتكاملة التي نقدمها لعملائنا في العاصمة الإدارية التي تمثل مستقبل مدن الجيل الرابع على أرض مصر.”

وأضاف الدهان: “يمثل البروتوكول فرصة لتعزيز تصدير العقار من خلال تواجد أعرق الجامعات العالمية داخل العاصمة الإدارية ومن ثم توافد طلاب من جميع أنحاء العالم وهو ما سيرفع من الطلب على الوحدات في مشروعات العاصمة الإدارية ومشروعات سيتي أيدج بشكل خاص لما تتميز به من خدمات استثنائية وموقع متميز.”

مشروع المقصد

جدير بالذكر أن مشروع المقصد يبعد دقائق عن مقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة، بالإضافة إلى موقعه بالقرب من المعالم البارزة مثل مواجهته بحي المال والأعمال وقربه من الحي الحكومي ومطار العاصمة الإدارية الجديدة.

وتتنوع الوحدات بالمشروع حيث يضم المقصد فيلات، والمقصد ريزيدنس إلى جانب ممشى المقصد الذي يُعد الشق التجاري مُتعدد الاستخدامات بالمشروع ليصبح مركزا حيوي لقاطني العاصمة الإدارية لما يوفره من مساحات متنوعة سواء للمكاتب أو العيادات أو محلات التجزئة وغيرها من المرافق، بالإضافة أهميته كممشى مركزي ينشط أحياء المقصد، ويعزز ربط المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

عن مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر

يذكر أن مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر EUE تم إنشاؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 2018، و مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم المؤسسة جامعتين من أهم الجامعات الإنجليزية العالمية، أولها جامعة لندن والتي تضم ست كليات ممثلة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسة LSE المصنفة رقم 2 على العالم و التي تضم العديد من البرامج مثل إدارة الاعمال والتمويل و الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية UCL والمصنفة الثامنة علي العالم.

وقد حصل منها 34 عالما علي جائزة نوبل و الكلية الملكية في لندن و التي تمنح درجة الليسانس في القانون وتمنح درجة البكالوريوس في علم النفس من الكلية الملكية في لندن king’s college والمصنفة رقم 31 عالميا، والتي حصل منها عدد 12عالما علي جائزة نوبل, وأيضا كلية الحاسب و التي تمنح من Goldsmiths ويحصل الطالب علي الدرجة العلمية وشهادة التخرج من الجامعة الأم بإنجلترا.