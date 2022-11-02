«سيتي إيدج» الراعي الذهبي لبطولة ELFIT Crossfit المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري حصولها على الرعاية الذهبية، لبطولة ال ELFIT Crossfit Championship مصر 2022، والتي تنظمها شركة In The Zone Sports وتحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية التنافسية ووزارة الشباب والرياضة، كأكبر حدث رياضي للياقة البدنية، فى مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الثلاثاء، الأول من نوفمبر 2022، بفندق سانت ريجس الماسة بالعاصمة الادارية الجديدة، وبحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس شريف طه رئيس قطاع التطوير بشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، و السيد آدم الزغبي، مؤسس شركة ان زا زون سبورتس ومؤسس بطولة الفيت، والسيد حسن جبر خبير اللياقة البدنية ومؤسس برنامج جوريلا الفيت.

واستعرض المؤتمر التفاصيل الخاصة بالحدث الرياضي الكبير، والذي سيقام بالمدينة الرياضية (نادي النادي) بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى الفترة من 10-12 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب من 44 دولة فى 8 بطولات مختلفة سيشملها الحدث الرياضي، هم ELFIT Rookies, ELFIT Juniors, ELFIT Strong Man, ELFIT Lift-It, ELFIT Rowathon, ELFIT Calisthenics, ELIFT Endurance بجانب بطولة ELFIT الرئيسية.

هذه الرياضات التي تخصصت فيها شركة ان زا زون سبورتس منذ أكثر من 10 سنوات، حتي أصبح الحدث، هو الاكبر والاهم فى الرياضة في الشرق الأوسط وأفريقيا للياقة البدنية.

وخلال كلمته أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن مصر أصبحت رائدة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية نظرا لما لديها من خبرات مختلفة، يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية باستضافة مصر لمختلف المنافسات والفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى، وعليه تستهدف وزارة الشباب والرياضة الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، ورعاية الأحداث الرياضية التي تعمل على توجيه طاقات الشباب وإرشادها نحو ما يفيد المجتمع المصري، وتعزيز السياحة الرياضية والسياحة الدولية في مصر.

كما أكد سعادته بوجود حدث مصري 100% أسس على يد شباب مصري ويحقق تلك الاصداء العالمية واعلانه انطلاق النسخة العاشرة من ELFIT Crossfit Championship .

قال المهندس شريف طه رئيس قطاع التطوير بشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أن رعاية الشركة لهذه البطولة، يؤكد أن شركات التطوير العقاري لم تعد بمعزل عن المجالات الاخرى، وصار لديها اهتمامات بالنواحي الاجتماعية والرياضية، وغيرها، خاصة تلك المجالات التي تعمل الدولة المصرية على تطويرها وتنميتها، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، كما أن رعاية سيتي ايدج للتطوير العقاري لحدثELFIT Crossfit Championship الأكبر والأهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للياقة البدنية، يعد انعكاسًا لسعينا الدائم لدعم هذه الرياضة في مصر، خاصة وأنها من الرياضات التي لها تأثير ايجابي على الصحة العامة لكل من يمارسها بمختلف الفئات العمرية.

و من جانبه أضاف آدم الزغبي، مؤسس شركة ان زا زون سبورتس ان الفيت لعب دور كبير وأساسي في نشر فكرة اللياقة البدنية (الكروس فيت) و الأحداث و الفعاليات الرياضية المخصصة للشباب في مصر.

وتابع، كما ألهمت بطولة الفيت المئات من الشباب للتخصص في اللياقة البدنية و تشجيعهم على إنشاء اندية خاصة للفتنس و اللياقة البدنية، فقد كانت بطولة الفيت الحدث الرياضي الخاص الأول في مصر المخصص للشباب من الجنسين وترتب عليه ظهور العديد من الأحداث الرياضية الخاصة في مصر مثل سباقات الجري، الثلاثي ,الموانع و أيضاً اللياقة البدنية، وفي ديسمبر 2019 شهد انجازاً كبيرًا حيث تم إقامة بطولة ELFIT في البحرين، مما جعلها أول حدث مصري يمر عبر الحدود.