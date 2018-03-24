سيتى سكيب يكشف أحدث المشاريع متعددة الاستخدامات بمصر.. الأربعاء المقبل

المال- خاصتنطلق النسخة السابعة من معرض سيتي سكيب مصر، الأربعاء المقبل، حيث تسلط الضوء على عناصر الابتكار في المشاريع الجديدة المعروضة، خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المزودة بمناطق تجارية وترفيهية، والتى تعد عاملًا محفزًا للمطورين لإنشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام

المال- خاص





تنطلق النسخة السابعة من معرض سيتي سكيب مصر، الأربعاء المقبل، حيث تسلط الضوء على عناصر الابتكار في المشاريع الجديدة المعروضة، خاصة مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المزودة بمناطق تجارية وترفيهية، والتى تعد عاملًا محفزًا للمطورين لإنشاء مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدام.

ويعمل مطورو العقارات في سيتي سكيب مصر، هذا العام، على تكثيف الجهود لجذب مشتري المنازل المحتملين بمجموعة من الفيلات والمنازل المستقلة في مشاريع جديدة متعددة الاستخدامات.

ويفتح المعرض أبوابه في 28 مارس، ويستمر حتى 31 في مقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وتكشف النسخة السابعة لمعرض سيتي سكيب مصر، مئات فرص الاستثمار العقاري للمشترين المحتملين عبر جميع نقاط السعر.

ومن المتوقع أن يطرح أبرز المطورين في مصر أحدث مشاريعهم، حيث تركز معظم المشاريع المطورة على أسلوب الحياة والمعيشة المجتمعية.

ووفقًا للخبراء تشير مؤشرات السوق إلى ارتفاع الطلب على المجتمعات السكنية التي تلبي متطلبات أصحاب المنازل في المساحات الخضراء، والتجارية مثل المقاهي والمطاعم، والمرافق الترفيهية، والتعليم، والرعاية الصحية.

من جانبه قال إيان ألبرت، المدير الإقليمي لشركة كوليرز إنترناشيونال للأبحاث والدراسات العقارية، إن الطلب الحالي بسوق العقارات المصرية هو لمنتجات الحياة العصرية، مؤكدًا أن سكان القاهرة يبحثون عن الأحياء الآمنة مع مرافق التجزئة التجارية، فضلًا عن مرافق التعليم والرعاية الصحية التي تكمل المكون السكني.

وأكد ألبرت أن القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق رئيسي، حيث إن المستهلكين أصبحوا أكثر حساسية للأسعار وأصبحت المنافسة شديدة، مشيرًا إلى أن اهتمام العارضين ينصبّ في سيتي سكيب مصر لهذا العام على تلبية هذه الحاجة.

وستطلق شركة تطوير مصر ثلاثة مشاريع متعددة الاستخدامات في سيتي سكيب مصر: فوكا باى الساحل الشمالى، بمنطقة رأس الحكمة وكومباوند بلومفيلدز بالقاهرة الجديدة، والمونت جلاله السخنة، وسوف تشمل كومباوند بلوم فيلدز بالقاهرة الجديدة مساحات تجارية وحدائق ومعارض في الهواء الطلق.

ومن المتوقع أن تطلق شركة هايد بارك المرحلة الأخيرة من بارك كورنر بمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى طرح المرحلة الثانية من مشروع كوست 82 بالساحل الشمالى.

من جانبه قال المهندس أمين سراج، الرئيس التنفيذى لشركة هايد بارك، إن الشركة تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات من خلال تقديم العديد من المشاريع السكنية والإدارية والخدمية والسياحية الجديدة لدعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هايد بارك تخطط لتطوير مساحة 40 فدانًا في 2018، مخصصة للأنشطة الترفيهية، بما في ذلك أماكن لجميع الألعاب الرياضية، مؤكدًا أن فريق النخبة المكون من الكوادر والإداريين الرياضيين في مصر سيدير النادي وفقًا لمعايير الإدارة للمنظمات الدولية.

وسيحظى زوار المعرض الذي يستمر أربعة أيام بفرصة مقابلة المطورين الذين سيقدمون عروضًا ترويجية خاصة على الوحدات السكنية والمجمعات السكنية، بالإضافة إلى الاستشاريين العقاريين الذين سيتمكنون من تقديم المشورة.

وستعرض شركة الصفوة للتطوير العمراني مشروع هاي سيتي ومشروع كابيتال هايتس 1 ومشروع كابيتال هايتس 2، ويتواجد كومباوند هاي سيتي مدينة العبور وهو على أعلى ربوة بمدينة العبور ويطل على منطقة ميدان أحمد عرابي وبوابة رقم خمسة، وسيتم تسليم المشروع 2020 ويتميز المشروع بالموقع المتميز، ويتضمن المساحات الخضراء كما يشتمل على ناد صحي، بالإضافة إلى المول التجاري.

وتقدم الشركة عرضًا خاصًّا يشمل أقساطًا لمدة 5 سنوات دون مقدم خلال فترة المعرض.

بينما ستعرض شركة تبارك القابضة مشروعها الضخم ناينتى أفنيو فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ومشروع كابيتال إيست ريزيدنس بمدينة نصر.

وقال على الشرباني، رئيس مجلس إدارة شركة تبارك للتطوير العقاري، إنه من المتوقع أن يتم تسليم المرحلة الأولى بالكامل من مشروع ناينتى أفنيو في 2018 بإجمالي استثمارات 7 مليارات جنيه مصري.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ مشروع “كابيتال إيست ريزيدينس”، الذي تم إطلاقه في فبراير 2017، بتكلفة 800 مليون جنيه مصري، بتسليم وحداته في عام 2019.

وسيقوم الراعى البلاتينى لمعرض سيتى سكيب، هذا العام، شركة بروجكتس للتطوير العقارى بعرض أحدث مشاريعها وهو منتجع بلوز تيفانى في رأس الحكمة بالساحل الشمال، والذى يعد مشروعًا متكاملا يتضمن المنشآت التجارية ومراكز التسوق ومتاجر التجزئة ومنشآت ضيافة وترفيه المتكاملة ويمتد شاطئه على مساحة 250 فدانًا، وسوف يقدم المطور خصمًا 10% حصريًّا خلال فترة المعرض، بالإضافة لتقديم برامج دفع ميسرة.

هذا العام يمكن للزوار المتطلعين إلى معرفة مستجدات قطاع العقارات حضور ورش التحدث بمعرض سيتي سكيب، وهي فعاليات مجانية على أرض العرض تقام على مدار أيام المعرض الأربعة. يمكن للزوار الاستماع إلى المتحدثين حول كيفية زيادة استثماراتهم العقارية، ومعرفة اتجاهات السوق الحالية، والحصول على معلومات مهمة قبل الانتهاء من عملية الشراء والتواصل مع كل الأطراف المعنية في هذا المجال.

وتشمل قائمة المتحدثين وسطاء ومهندسين ومعماريين وغيرهم من المهنيين، بالإضافة إلى أن قائمة العارضين تضم، لهذا العام، شركة طلعت مصطفى وشركة سوديك وشركة أرسطو للتطوير العقاري وشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري وشركة إدج المعمارية وشركة مدار وشركة مصر إيطاليا وشركة موسى كوست وغيرها من الشركات.

للمزيد من المعلومات عن زيارة معرض سيتي سكيب مصرالعقاري، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.cityscapeegypt.com

نبذة عن سيتي سكيب:

يعتبر معرض سيتي سكيب مصر أحد الأحداث المملوكة لشركة إنفورما إكزيبيشنز، وتتولى إنفورما إكزيبيشنز تنظيم أكثر من 220 معرضًا تجاريا واستهلاكيا سنويا في شتى أنحاء العالم.