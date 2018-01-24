سيتى سكيب تستهدف زيادة العارضين بنسبة -20 30%

❏ انطلاق الفعاليات 28 -31 مارس بقاعة مؤتمرات التجمع الخامس ❏ لا زيادة فى القيمة الإيجارية المحددة بسعر 4600 جنيه للمتر ❏ عرض الفرص الاستثمارية فى مصر خلال معرض دبىحوار - أحمد اللاهونى ومحمود زكى :تستهدف مجموعة معارض «سيتى سكيب» حول العالم زيادة أعداد العارضين فى مصر بنسبة 20 - %30 عن

❏ انطلاق الفعاليات 28 -31 مارس بقاعة مؤتمرات التجمع الخامس

❏ لا زيادة فى القيمة الإيجارية المحددة بسعر 4600 جنيه للمتر

❏ عرض الفرص الاستثمارية فى مصر خلال معرض دبى



حوار – أحمد اللاهونى ومحمود زكى :

تستهدف مجموعة معارض «سيتى سكيب» حول العالم زيادة أعداد العارضين فى مصر بنسبة 20 – %30 عن العام الماضى، للاستفادة من المساحة الشاسعة التى سيقام عليها المعرض بقاعة المؤتمرات الجديدة فى التجمع الخامس.

وقال كريس سبيلر، مدير معرض «سيتى سكيب» العالمى، إن «سيتى سكيب مصر» سيقام 28 – 31 مارس المقبل، فى مركز المؤتمرات الجديد بالتجمع الخامس، على مساحة 22.5 ألف متر مربع، مقابل 17 ألفًا العام الماضى، بزيادة 5.5 ألف متر.

وانطلقت فى 18 يناير الجارى الأعمال التحضيرية لمعرض «سيتى سكيب» تحت شعار «استكشاف حدود جديدة فى المشهد المصرى»، تمهيدًا لفعاليات المعرض، بحضور نخبة رفيعة للنقاش، وتبادل المعلومات والرؤى الاقتصادية والاستثمارية بين المستثمرين والخبراء العقاريين لعام 2018.

وتوقع المشاركون فى المؤتمر أن يصبح عام 2018 مشجعًا لقطاع العقارات فى مصر، بسبب المناخ الجاذب للاستثمارات وزيادة الطلب على الفرص العقارية الجديدة، وتتطلع مصر فى العام الجديد إلى تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب لزيادة استثماراتهم فى القطاع، عن طريق التزام الحكومة باعتماد الإصلاحات الاقتصادية التى ساهمت فى خفض معدل التضخم فى البلاد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف كريس سبيلر – فى حواره لـ «المال» – أن الإدارة راعت خلال تحديدها لموعد إقامة «سيتى سكيب مصر» تزامنه مع الانتخابات الرئاسية التى ستنطلق من 26 إلى 28 مارس المقبل، فاليوم الأول فقط من المعرض هو المشترك، وهناك 3 أيام أخرى يستطيع خلالها الزوار تلبية احتياجاتهم، قائلا : «لا تقلقوا اللى هيجى آخر يوم هيلاقى وحدته».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التصويت فى الانتخابات داخل مصر، على مدار 26 و27 و28 مارس المقبل، وفى الخارج أيام 16 و17 و18 من مارس.

وأثنى على نقل المعرض إلى قاعة المؤتمرات الجديدة بالتجمع الخامس، والتى ساعدت على عدم تأجيل موعد المؤتمر، نظرًا للمساحة الشاسعة هناك مع عدم وجود ضغط مرورى، كما أنها أعطت فرصة كبيرة فى التوسع وزيادة عدد العارضين.

وأوضح أن هناك قائمة انتظار لشركات تود المشاركة فى المعرض، لكن المساحة استنفدت، أما عن عدد الزوار، فأكد أنه يصعب التكهن به، لكنه لفت إلى أن هناك اهتماما كبيرا من المصريين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للتواجد.

ولفت إلى أن المركز الجديد مميز وأعطى تسهيلات كبيرة للشركات، كما أنه مصصم على أحدث الأساليب العالمية التى تلبى احتياجات العارضين. وحول أسعار المتر بقاعة المؤتمرات الجديدة، أكد أن القيمة الإيجارية كما هى 4600 جنيه للمتر شاملة ضريبة القيمة المضافة، ولا يوجد أى زيادة عن القاعة القديمة بمدينة نصر.

وعن حجم المبيعات المتوقعة خلال المعرض، قال «سبيلر»، إنه من الصعب التكهن برقم محدد، مشيرًا إلى أن المطورين العقاريين، سيعلنوا عن مشروعات جديدة ومتنوعة تتناسب مع جميع الدخول.

وفيما يتعلق بخطة «سيتى سكيب» خلال الفترة المقبلة، أوضح أن المعرض سيكون له 8 فعاليات خلال 2018، بدبى وأبو ظبى وكوريا، إضافة إلى 3 فعاليات بالمملكة العربية السعودية.

وقال إن «سيتى سكيب» تعتزم تخصيص جزء من معرض «سيتى سكيب جلوبال بدبى» لمصر، بهدف عرض الفرص الاستثمارية فى القطاع العقارى بالسوق المحلية خلال 2018، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل دائمًا على استكشاف الفرص الاستثمارية بالقطاع العقارى فى الأسواق العالمية، وجذب المستثمرين إليها من جميع دول العالم، بهدف ربط الدول ببعضها.

ويعتبر «سيتى سكيب مصر» أحد الأحداث المملوكة لشركة «إنفورما إكزيبيشنز»، والتى تتولى تنظيم أكثر من 220 معرضًا تجاريًا واستهلاكيًا سنويًا فى شتى أنحاء العالم، وانطلق المعرض لأول مرة عام 2002 فى دبى، وحقق هذا الاسم نموًا كبيرًا ليصبح أضخم حدث عقارى على مستوى العالم، ويضم تحت مظلته مجموعة من الأحداث فى دول الخليج العربى والشرق الأوسط وآسيا وتركيا، ومنذ انطلاقه، استقبل معرض «سيتى سكيب» أكثر من 500 ألف متخصص ومستثمر عقارى من أكثر من 160 دولة حول العالم.