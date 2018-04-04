سيتى سكيب: تزايد في الطلب على الوحدات السكنية بمصر

المال- خاص اختتمت بنجاح فاعليات الدورة السابعة لمعرض سيتي سكيب مصر 2018 ، والذى اثبت على قدرة و مرونة القطاع العقاري في استيعاب متطلبات العملاء على المستوى المحلي و استكشاف المصريين لأحدث المشاريع العقارية المعروضة.واستطاع المعرض على مدار أربعة ايام بداية من 28 مارس وحتى 31 من مار

المال- خاص

اختتمت بنجاح فاعليات الدورة السابعة لمعرض سيتي سكيب مصر 2018 ، والذى اثبت على قدرة و مرونة القطاع العقاري في استيعاب متطلبات العملاء على المستوى المحلي و استكشاف المصريين لأحدث المشاريع العقارية المعروضة.

واستطاع المعرض على مدار أربعة ايام بداية من 28 مارس وحتى 31 من مارس، أن يحقق نمو غير مسبوق في عدد الزوار يعد هو الأكبر في تاريخ المعرض بزيادة تقدر 8% مقارنة بعدد الزوار العام الماضي، بعدما زادت مساحته بنسبة 25% بمقر انعقاده الجديد، بمركز مصر للمعارض الدوليةبالقاهرة الجديدة.

و من جانبه أكد كريس سبيلر، مدير معرض سيتي سكيب مصر، أن الزيادة في عدد زوار المعرض مقارنة بالعام السابق تعد مؤشر قوي على حجم الطلب المتزايد على العقارات بالسوق من سكان مصر.

و أضاف سبيلر: “يتزايد التعداد السكاني بالقاهرة وحدها بمعدل 2% سنوياً، وهذا يعني أن الشهية لتملك عقار ستواصل في الارتفاع مما يشجع العارضين بإطلاق مشاريع جديدة تخاطب هذا الطلب.”

كما قال ” أن معرض سيتي سكيب مصر يمثل منصة لكافة رواد قطاع التطوير العقاري في مصر لعرض كافة المنتجات التي تهدف الى تلبية احتياجات و فئات العملاء المختلفة، مؤكداً أن المعرض هذا العام يعدمثالاً رئيسيا للنجاح في تقليل الفجوة بين العرض والطلب.

أكد سبيلر أن كافة الشركات والمطورين قاموا بتقديم خطط دفع ميسرة وجذابة للمستثمرين والباحثين عن منازل طويلة الاجل، لتخفيف عبء ارتفاع أسعار المساكن في السوق.

أشار إلى أنه بعد اختتام دورة سيتي سكيب مصر 2018 بنجاح، سنقوم بتوجيه اهتمامنا نحو”سيتي سكيب العالمي “، الذي سيعقد في دبي في الفترة بين 2 حتى 4 أكتوبر هذا العام، وقد قررنا أن يتضمن المعرض جناح مخصص للسوق مصري.

وسيلقى الجناح المصرى الضوء على الثروة من العقارات و الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر للزائريين الدوليين و للمصريين المغتربين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة – حيث تعد الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مجتمع للمغتربين المصرين في العالم.

وفى سياق متصل أجمع الخبراء أن أداء القطاع العقاري المصري خلال السنة الماضية كان مشجعاً مؤكدين أن من أهم العوامل التي تدعم الطلب المتزايد للعقارات السكنية في مصر هو نضج شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، وفقا لمستشار عقاري جيه ال ال – جونز لانج لاسال – مصر، وهو ما ساهم في دفع عجلة الاستثمار بالقطاع خلال 2018 و التي تم تحقيقها بالدورة السابعة لهذا العام من سيتي سكيب مصر.

وبدأت فعاليات المعرض بنجاح أعقاب زيارة معالي الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أعلن عن خطط الحكومة لقطاع العقارات في بداية المعرض، كاشفاً عن زيادة في قطع الأراضي المعروضه 75,000 الشهر القادم.

و بالتزامن مع زيارة الوزير للمعرض قام العارضين بالكشف عن أحدث تطورات المشاريع القائمة البلاد و التي ركزت معظمها على توفير حياة مجتمعية و متكاملة مزودة بمرافق و مشاريع تجزئة و تجارية، فضلا عن توفير خدمات التعليم ومرافق الرعاية الصحية.

من أبرز المشروعات لهذا العام مشروع “كوست 82″ لشركة هايد بارك و”بلوز تيفانى” لشركة بروجكتس ،الراعى البلاتينى لسيتى سكيب مصر 2018، وثلاث مشروعات لشركة تطوير مصر وهم “فوكا باى” و “بلوم فيلدز” و “ال مونت جلاله”، هذا بالإضافة إلى مشروع “اكتوبر بلازا” لشركة سوديك ومشروع “موسى كوست” لشركة مصر ايطاليا ، كما قامت مجموعة طلعت مصطفى بتقديم “مدينتى” و”مدينة الرحاب” بالقاهرة الجديدة وكذلك “فور سيزونز شرم الشيخ”.

وكانت المشاركة بمعرض سيتى سكيب مصر لهذا العام بمثابة وسيلة بالنسبة للعديد من المطورين لاظهار مدى التزامهم للقطاع العقارى واظهار حضورهم بين جموع المصريين خلال 2018.

وقال المهندس / أمين سراج، الرئيس التنفيذى لشركة هايد بارك، ان معرض سيتى سكيب مصر يعد واحدا من أاكثر الاحداث تأثيراً فى المنطقة لهذا كان من الطبيعى المشاركة به.

وأوضح أن هايد بارك تحرص كل عام على عرض كيفية تطور المشروعات لديها خلال سيتى سكيب مصر، مؤكداً أن عام 2018 هو عام الاستثمار والتوسع بالنسبة لنا.

وذكر ان هايد بارك تقوم باستمرار بدفع عجلة التنمية وتعد نفسها لاعب نشط فى تنفيذ رؤية مصر لعام 2030.

ومن ناحية اخري، قال أيمن وجدى، الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات بشركة الأهلى للتنمية العقارية، ان سيتى سكيب مصر يعد دائماً أحد أعمدة القطاع العقارى فى البلاد، مؤكداً حرص شركته على المشاركه دائماً بالمعرض للتواصل مع الجمهور وتسليط الضوء على المشروعات خلال الوقت الراهن.

ومن المقرر عقد الدورة الثامنة لمعرض سيتى سكيب مصر فى الفترة من 27 مارس حتى 30 مارس 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويعتبر معرض سيتي سكيب مصر أحد الأحداث المملوكة لشركة إنفورما إكزيبيشنز، وتتولى إنفورما إكزيبيشنز تنظيم أكثر من 220 معرضًا تجاريًا واستهلاكيًا سنويًا في شتى أنحاء العالم.

وانطلق معرض سيتي سكيب لأول مرة في عام 2002 في دبي ، ومنذ ذلك الحين، حقق هذا الاسم نموًا كبيرًا ليصبح أضخم حدث عقاري على مستوى العالم ويضم تحت مظلته مجموعة من الأحداث في دول الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا وتركي ، ومنذ انطلاقه، استقبل معرض سيتي سكيب أكثر من 500 ألف متخصص ومستثمر عقاري من أكثر من 160 دولة حول العالم