سيتى ستارز تفتتح شرم الشيخ منتصف 2018

هاجر عمرانقال محمد أبو اليزيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بشركة سيتى ستارز للتنمية العقارية، إن الشركة ستفتتح، منتصف العام المقبل 2018، مشروعًا فى مدينة شرم الشيخ، بشكل جزئى وباستثمارات 500 مليون دولار.وأوضح، فى تصريحات، لـ«المال»، أن الافتتاح سيكون جزئيًّا ترقبًا لعودة الحركة ال

هاجر عمران

قال محمد أبو اليزيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بشركة سيتى ستارز للتنمية العقارية، إن الشركة ستفتتح، منتصف العام المقبل 2018، مشروعًا فى مدينة شرم الشيخ، بشكل جزئى وباستثمارات 500 مليون دولار.

وأوضح، فى تصريحات، لـ«المال»، أن الافتتاح سيكون جزئيًّا ترقبًا لعودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية، مشيرًا إلى أنه مع استعادة المعدلات السياحية سيتم الافتتاح بشكل كامل تدريجيًّا.

الجدير بالذكر أن حركة السياحة بشرم الشيخ تعانى تراجعًا كبيرًا، خاصة بعد وقف الرحلات الروسية فى أعقاب سقوط الطائرة متروجيت بوسط سيناء نهاية أكتوبر 2015، ووفاة 224 شخصًا هم جميع من كانوا على متنها.

ومنذ أكثر من أسبوع وقّعت وزارة الطيران المدنى مع الجانب الروسى بروتوكولًا لاستئناف الرحلات، على أن تبدأ الرحلات أول فبراير المقبل بين القاهرة وموسكو، فى حين سيتم بحث استئناف الرحلات إلى باقى المدن المصرية فى أبريل المقبل.

فى سياق متصل قدّر أبو اليزيد إجمالى استثمارات الشركة فى مصر بـ1.2 مليار دولار شاملة استثمار مشروع شرم الشيخ، مضيفًا أن الشركة تستهدف استثمار 50 مليون دولار بمشروع آخر بمدينة الغردقة، مؤكدًا أن الشركة لا تفكر فى الاستثمار خارج السوق المحلية فى الوقت الحالى.

يشار إلى أن الشركة لديها عدد من المشروعات المتنوعة بالسوق المحلية ما بين مشروعات سكنية وسياحية وإدارية، أبرزها المجمع التجارى «سيتى ستارز»، الذى افتتح بمدينة نصر عام 2004، و«سيتى ستارز هليوبوليس»، بجانب مشروعات أخرى بالقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والساحل الشمالى.

ووصف أبو اليزيد الأداء المالى للشركة بالمستدام فيما يتعلق بالربحية، غير أنه لم يشأ أن يفصح عن أرقام بعينها لتوقعات الوضع المالى بنهاية العام الحالى أو خطط العام المقبل.

وتراجع صافى ربح شركة جولدن بيراميدز بلازا “GPPL” التى تمتلك حصة غير معلومة بشركة سيتى ستارز للتنمية العقارية، خلال الربع الثالث من العام الحالى 2017، إلى 21 مليون دولار، مقابل 25.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2016، وفقًا للمعلومات المفصح عنها للبورصة المصرية.