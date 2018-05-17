سيتى جروب يرتب 500 مليون دولار قرضا لبنك مصر

يأتي تسهيل دين بنك مصر بعد قرض قيمته 600 مليون جنيه قيد التجميع المصرفي، لصالح البنك الأهلي المصري أكبر بنوك مصر، والذى يجمع هذا القرض من عدة بنوك عالمية منها “HSBC ” و”ستاندرد تشارترد” و”سيتي” وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك “ABC ” وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك التجاري القطري.



تشمل الصفقات الأخرى في السوق المصرفية المصرية، قرضا يصل إلى نحو 700 مليون دولار للشركة القابضة لكهرباء مصر، وثلاثة قروض جمعتها في الفترة الأخيرة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مجمعة نحو 900 مليون دولار.

وذكرت وكالة رويترز، أن هذه القروض تعد مؤشرا واضحا على عودة الثقة بين المقرضين الدوليين في الاقتصاد المصري، إذ تتحسن الأوضاع ببطء في إطار برنامج قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي يرتبط بإصلاحات اقتصادية ومالية.

ولم يكن بإمكان البنوك المصرية الحصول على السيولة الأجنبية إلا في عطاءات البنك المركزي بدلا من سوق بين البنوك قبل نوفمبر 2016 عندما قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، مما ساعد على تعزيز وصول البنوك المصرية إلى السيولة الأجنبية غير أنها لاتزال تحتاج إلى تقوية احتياطياتها من العملة الصعبة لمواجهة متطلبات تراكمت قبل تعويم العملة.

وتلقت قروض المصرية للاتصالات الدعم في الأساس من بنوك إماراتية، في حين يرتب كريدي سويس وHSBC قرض الشركة القابضة لكهرباء مصر وفق ما قالته مصادر لرويترز هذا الشهر.