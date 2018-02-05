سيتى تريد تطمح في الطرح ببورصة النيل بالربع الثانى

شريف عمر :تطمح شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية فى طرح نسبة لا تقل عن 20% من أسهمها فى بورصة النيل خلال الربع الثانى من العام الحالى، فى أعقاب انتهاء دراسة القيمة العادلة وتسليمها الى ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.قال راضى حنفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المال

شريف عمر :

تطمح شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية فى طرح نسبة لا تقل عن 20% من أسهمها فى بورصة النيل خلال الربع الثانى من العام الحالى، فى أعقاب انتهاء دراسة القيمة العادلة وتسليمها الى ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

قال راضى حنفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، أن الشركة أنهت كافة المتطلبات اللازمة لطرح نسبة من أسهمها فى بورصة النيل، وما زالت تنتظر القرار النهائى لإدارة الرقابة المالية، لتحديد توقيت طرح الاسهم.

وأكد حنفى فى تصريحات لـ “المال” أن الشركة مهتمة بالاستمرار فى طرح الأسهم بالبورصة، للإستفادة من الدور التمويلى للبورصة، فى تمويل توسعات الشركة بمجال السمسرة.

وأشار الى أن شركة فينكورب للإستشارات المالية تولت مهام المستشار المالى المستقل لاعداد القيمة العادلة، فيما يتولى مكتب المدنى للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى للطرح.

ويبلغ رأسمال سيتى تريد 27 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بين 86% لحسين الطباخ، رئيس مجلس الإدارة، و 4% للمساهم محمد حسنى، و 1.5% لراضى حنفى، بجانب حصص مساهمين أفراد آخرين.

وكانت لجنة القيد بالبورصة، قد وافقت مطلع العام الماضى على قيد أسهم سيتى تريد فى بورصة النيل، برأسمال 27 مليون جنيه، موزعاً على 270 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 قروش للسهم، وتملك الشركة 5 أفرع للسمسرة فى مصر، وتنص القواعد ببورصة النيل على حد أدنى للتداول الحر بـ20 % من إجمالى الأسهم، بالإضافة إلى أكثر من 100 مساهم، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع، وتمارس “سيتى تريد” جميع أنشطة السمسرة من البيع والشراء بذات الجلسة، والتداول الإلكترونى، والشراء بالهامش.

واحتلت سيتى تريد لتداول الاوراق المالية المرتبة 38 بين شركات السمسرة خلال العام الماضى، بعد تحقيق قيم تداول 3.064 مليار جنيه، وحصة سوقية 0.5%.