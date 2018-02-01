سيتى إيدج تضخ 5.5 مليار جنيه فى أكتوبر والشيخ زايد

❐ مدبولى: %60 حصة «المجتمعات» و %38 لبنك التعمير والإسكان بدور إبراهيمكشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، والشركة القابضة للاستثمار، لإطلاق شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، الت

❐ مدبولى: %60 حصة «المجتمعات» و %38 لبنك التعمير والإسكان

بدور إبراهيم

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، والشركة القابضة للاستثمار، لإطلاق شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، التى تستهدف إقامة مشروعات سكنية، ومتعددة الاستخدامات، وتعتزم أن تضخ فى أول مشروعين لها، استثمارات تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه.

وقال مدبولى إن الشركة تأسست باستثمارات 1.3 مليار جنيه، وتبلغ حصة الهيئة حوالى %60،فى مقابل %38 لبنك التعمير والإسكان و%2 القابضة للتنمية والاستثمار.

وأكد أن الوزارة تولى قطاع الاستثمار العقارى أهمية كبيرة، موضحاً أن ألية المشاركة أثبتت نجاحها، وظهر ذلك فى الطرح الأول والثانى لأراضيها، كما أشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بأراضى الطرح الأول، ومن المتوقع ضخ استثمارات بحوالى 365 مليار جنيه، توفر نحو 950 ألف فرصة، وحوالى 112 ألف وحدة سكنية.

وقال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إنّ العمل فى قطاع التطوير العقارى، يمثل واحداً من أهم أهداف البنك، لأنه يتيح تنمية رأس ماله، وتقديم منتج عقارى طبقاً لأرقى معايير الجودة العالمية.

وأضاف أنه يجرى تطبيق خطة استراتيجية طموحة، تعتمد على السمعة الممتازة والخبرة الهائلة للبنك، مشيرا إلى «سيتى إيدج» ستركز على الإسكان الفاخر.

وكشف المهندس محمد الألفى، رئيس مجلس إدارة الأخيرة، أنها تستهدف إقامة مشروعين، أحدهما «إيتابا» بمدينة الشيخ زايد، والثانى متعدد الاستخدامات فى السادس من أكتوبر، ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الربعين الأول والثانى من 2018.

وأضاف أن «إيتابا»، كومباوند سكنى ذكى متكامل، تخصص %86 من مساحته للمسطحات الخضراء والمفتوحة، وتضم المبانى حوالى 490 وحدة سكنية، بحجم استثمارات 2 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروع الثانى، يضم مبانى، ومساحات مكتبية راقية، وعدد من المنشآت الترفيهية والطبية، ومنشآت ضيافة متنوعة، باستثمارات 3.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يوفر المشروعين نحو 10,000 فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة.

وقال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى لسيتى إيدج للتطوير العقارى، إن اسم الشركة مستوحى من شخصيتها، ويعنى الإصرار على تصميم عدد من المبادرات العقارية الطموحة، والمُضيّ قدما فى تنفيذها، وأضاف: نطمح فى وضع معايير وتوجهات جديدة فى السوق، عن طريق المنتجات والابتكار فى أساليب العمل والتنفيذ.