«سيتى إيدج» تسند تسويق وإدارة «نورث سكوير» العلمين إلى «كاونسل ماسترز»

دخلت شركة «سيتى إيدج للتطوير العقارى» فى شراكة مع «كاونسل ماسترز»، حتى تتولى الأخيرة مهام تأجير وإدارة وتسويق المشروع التجارى «نورث سكوير مول»، بمدينة العلمين الجديدة المملوك للأولى.

قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة «سيتى إيدج»، إن المشروع يغطى مساحة إجمالية قدرها 164 ألف متر، تعادل 40 فدانًا، ومن المقرر تشغيله بشكل مبدئى فى الصيف الحالى.

ويعد «نورث سكوير» أول مركز ترفيهى فى مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى، يشمل وحدات إيجارية على مساحة 86 ألف متر مربع، ويضم مواقع تجارية وثقافية ومطاعم، وموقف سيارات يسع 3200 مركبة، وفندقًا يحتوى على 22 غرفة جاهزة لموسم الصيف الحالى، إضافة إلى 46 غرفة ستكون جاهزة بحلول صيف 2023، إلى جانب شاطئ 6000 متر، وفقًا لـ«الدهان».

«الدهان»: 2.5 مليار جنيه التكلفة الإنشائية.. ومهتمون بالتحول لقابضة

وأشار «الدهان» فى مؤتمر صحفى بحضور «المال» إلى أن التكلفة الإجمالية للمول تقارب 2.5 مليار جنيه، وتم الاتفاق على دعم ومساندة «كاونسل ماستر» فى تأجير وتسويق الوحدات، مع اختلاف نسبة الشراكة فى الإيرادات بداخل الوحدات المتنوعة فى المشروع.

ونوه إلى أن مدينة العلمين من أهم مدن الجيل الرابع، ومتوقع أن تستضيف أكثر من 2 مليون ساكن بحلول عام 2030، بخلاف بدء تسليم وحدات سكنية هذا العام، وهذه الخطوة تتماشى مع خطة الدولة فى التنمية العمرانية، إضافة إلى تنفيذ العناصر التى تؤهلها، لتصبح وجهة سياحية واستثمارية صالحة للعيش على مدار العام.

من جهته قال جورج مترى، رئيس مجلس إدارة «كاونسل ماسترز»، إن هذا الاتفاق هو التعاون الثانى مع «سيتى إيدج»، بعد تولى شركته تسويق وإدارة المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، موضحًا أنها ستسعى لإدارة وتشغيل الجوانب السياحية والترفيهية، وجعل “نورث سكوير” مقصدًا سياحيًا عالميًا على أرض العلمين الجديدة، مع الإشارة للاتفاق مع كيانات سعودية وخليجية لافتتاح فروع لها فى المول.

وأكد «الدهان» أن الشركة تنوى تسليم عدد كبير من الوحدات خلال الشهور المقبلة يقارب 3000 وحدة، سواء فى أبراج العلمين أو باقى الأحياء السكنية، وهو ما يشير إلى أهمية بدء تشغيل المول التجارى لخدمة كل رواد ومرتادى الساحل الشمالى.

وتأسست «سيتى إيدج» عام 2017 برأسمال 2 مليار جنيه، بمساهمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، وتملك عدة مشروعات عقارية فى القاهرة الجديدة، بخلاف تسويق وادارة مشروعات قومية، منها مثلث ماسبيرو، وسور مجرى العيون، والعلمين الجديدة، إلى جانب إدارة أصول متنوعة على غرار المولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية.

وأشار «الدهان» إلى أن «سيتى إيدج» مستمرة فى خططها للتحول إلى شركة قابضة، تضم عدة أذرع تابعة منها قطاع الضيافة، فى ظل تملكها 3 فنادق فى الساحل الشمالى والعاصمة الجديدة، وفندق مرتقب فى مثلث ماسبيرو، بخلاف ذراع متخصصة لإدارة الأصول وآخر للتطوير العقارى.

أما «كونسل ماسترز» فتعمل فى مجال استشارات الأعمال وإدارة المشروعات الفندقية والسياحية والتجارية وخدمات التسـويق والتوكيلات التجاريـة، وتمتلك حق التسويق الحصرى لأكثر مـن 65 علامة تجارية محلية وأكثر من 80 دوليـة، ولها فـروع ومكاتـب تمثيـل فى عدة دول عربيـة وأجنبية.