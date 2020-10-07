«سيتى إيدج» تستهدف ضخ 3 مليارات جنيه استثمارات فى 2021

تعتزم شركة «سيتى إيدج» للتطوير العقارى ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال عام 2021، لاستكمال أعمال الإنشاءات والتوسعات فى مشروعاتها المختلفة بعدد من المدن الجديدة.

قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة سيتى إيدج، أنها تستهدف ضخ 850 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية للمشروعات خلال العام الحالى، يتبقى منهم 400 مليون جنيه سيتم استثمارها خلال الشهور المتبقية من العام.

وفى بداية عام 2018، تأسست شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى برأسمال 1.3 مليار جنيه، وتوزع هيكل ملكيتها بواقع %60 لهيئة المجتمعات العمرانية و%40 لبنك التعمير والإسكان وشركة تابعة له، وتعمل الشركة فى مجال التطوير العقارى بمشروعات تتبع هيئة المجتمعات العمرانية فى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة.

وأضاف سالمان، فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش المؤتمر الصحفى للشركة أمس، أن «سيتى إيدج» تنوى التحول إلى شركة قابضة وذلك بنهاية عام 2023، بعد إنشائها عدة شركات متخصصة تعمل فى مجالات إدارة الأصول المملوكة للدولة، وإدارة الفنادق، بالإضافة إلى إنشاء شركة مستقلة لكل مشروع.

وتابع أن إنشاء شركة لكل مشروع سيسهم فى سهولة إيجاد الحلول المالية المختلفة بعيدا عن الكيان الأم، لافتاً إلى أن الشركة تفكر فى الاستفادة من سوق الأوراق المالية، ولكن ليس قبل 3 سنوات من إنشاء الكيان القابض، وفى حالة القيد فى البورصة سيكون لإحدى الشركات التابعة.

وقال سالمان إن «سيتى إيدج» تستهدف الوصول إلى مبيعات بقيمة 11 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، موزعة بنسبة %65 لصالح مشروعات العلمين الجديدة، و%20 فى العاصمة الإدارية الجديدة، و %10 من مشروع إيتابا الشيخ زايد، و %5 لصالح المنصورة الجديدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «سيتى إيدج» أن الشركة تدرس حاليا زيادة جديدة فى رأس المال بنهاية العام الحالى بعد أن رفعته مؤخرا من 1.3 مليار إلى 2 مليار جنيه، لكنه ربط قيمة الزيادة بانتهاء الدراسات.

سالمان: شراء 300 ألف متر فى القاهرة الجديدة بقيمة 4 مليارات جنيه

وأكد حصول الشركة على قطعة أرض فى القاهرة الجديدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 300 ألف متر مربع بقيمة 4 مليارات جنيه تقريبا، وتسعى لإنشاء مشروع متعدد الاستخدامات عليها بواقع %50 سكنى و %50 للأغراض الأخرى.

فيما قال محمد المكاوي، الرئيس التنفيذى لشركة «سيتى إيدج»، إنها حققت مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه بالمرحلة الثانية لمشروع «مزارين» فى العلمين الجديدة، وتستهدف وصولها إلى مليار جنيه بنهاية 2020.

وتقام المرحلة الجديدة التى أُطلق عليها إسم «مزارين أيلاندز» على مساحة 128 فدانًا وتتكون من 285 فيلا، تتراوح مساحاتها بين 364 إلى 672 مترًا مربعًا، فيما تصل المساحة الإجمالية لمشروع مزارين إلى 707 أفدنة.

وأعلنت سيتى إيدج عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مزارين أيلاندز بمدينة العلمين الجديدة منتصف سبتمبر الماضي، بعد بيع كامل وحدات المرحلة الأولى.

وأضاف مكاوى أن الشركة تستهدف الحصول على قرض بقيمة 780 مليون جنيه لتنفيذ الفندق التابع لمشروع إيتابا الشيخ زايد، بالإضافة إلى قرض منفصل بقيمة 1.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات الإدارية والتجارية بنفس المشروع.