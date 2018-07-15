«سيتى إيدج» تستهدف بيع أول أبراجها فى العلمين الجديدة بنهاية العام

بدور إبراهيم تستهدف شركة «سيتى إيدج» للتطوير العقارى، الانتهاء من بيع وحدات أول برج لها ضمن مشروع «نورث إيدج تاورز» العلمين الجديدة، والوحدات التجارية الملحقة به بنهاية العام الجارى.وكشف عمروالقاضى، الرئيس التنفيذى للشركة - فى تصريحات خاصة لـ «المال&r

بدور إبراهيم



تستهدف شركة «سيتى إيدج» للتطوير العقارى، الانتهاء من بيع وحدات أول برج لها ضمن مشروع «نورث إيدج تاورز» العلمين الجديدة، والوحدات التجارية الملحقة به بنهاية العام الجارى.

وكشف عمروالقاضى، الرئيس التنفيذى للشركة – فى تصريحات خاصة لـ «المال» على هامش جولة بموقع المشروع – أن البرج يشتمل على 340 وحدة، بارتفاع 40 طابقا وملحق به عدد من الوحدات التجارية لخدمة سكان البرج، لافتا إلى أنه سيتم طرحها قريبا عقب الانتهاء من بيع الوحدات السكنية، وندرس آلية طرحها وإن كان من المرجح أن يتم بنظام السعر الثابت.

وأشار إلى أن شركته ستبدأ البيع الفعلى والإعلان عن الأسعار وتوقيع العقود الخاصة بالوحدات نهاية الأسبوع الجارى.

ويتألف مشروع «نورث إيدج تاورز» من أبراج سكنية متكاملة بارتفاع 40 طابقًا تطل على البحر والبحيرات، وناد شاطئى وعدد من المنشآت التجارية والترفيهية، من المقرر تسليمها بعد عامين.

وأكد «القاضى» أنه تم وضع التصميمات المعمارية لأبراج «نورث إيدج تاورز» على أحدث الأساليب المعمارية المطبقة عالميا فى هذا النوع من المدن الذكية، باعتبار المشروع جزءا من مدينة تنتمى للجيل الرابع، كاشفا عن أنه تم الانتهاء من %40 من المنطقة التجارية و%85 من أساسات الأبراج.

وأضاف أن العلمين الجديدة تستهدف استقطاب 3 ملايين مواطن بعد تنفيذ مراحلها الأولى بحلول عام 2030.

وكانت «سيتى إيدج» وقعت مع وزارة الإسكان فى مايو الماضى، بروتوكول تعاون تتولى بموجبه إدارة الإشراف على الإنشاءات وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة فى كل من العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة.