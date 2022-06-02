سيتم تسييرها بمؤتمر المناخ.. رئيس الوزراء يتفقد محطات شحن أتوبيسات الكهرباء بشرم الشيخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين أعمال تنفيذ محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء بمدينة شرم الشيخ، خلال جولته لتفقد عدد من المشروعات.

وخلال الجولة، شرح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ محطة شحن أتوبيسات الكهرباء بالمدينة الجاري إنشاؤها ضمن خطة الحكومة، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار إنشاء عدد من محطات الشحن الكهربائية لخدمة أعمال الشحن الخاصة بشبكة الأتوبيسات الكهربائية التي سيتم تسييرها أثناء وبعد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقادها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح عن إمكانيات المحطة المقامة على مساحة 100 ألف متر مربع وتتسع لشحن عدد 140 أتوبيسا تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى تقديم الخدمات المكملة مثل أعمال الصيانة والغسيل وغيرها.

واستمع إلى شرح عن محطة شحن أتوبيسات الغاز المقامة في منطقة نبق والمقامة على مساحة 3000 متر مربع ، والمخصصة لشحن أتوبيسات الغاز المستخدمة في “مؤتمر المناخ”، وتتسع لشحن 120 أتوبيس غاز، بالإضافة إلى الخدمات المكملة.

وعقب ذلك، تم استعراض الخطة الجاري تنفيذها لإنشاء عدد 50 نقطة بعدة أماكن مختلفة لشحن السيارات الملاكي التي تعمل بالكهرباء، حيث تم بالفعل تركيب 10 شواحن وجار تركيب الباقي بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة.

وذلك لخدمة السيارات التي سيتم تيسيرها في مدينة شرم الشيخ أثناء وبعد المؤتمر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة.

وأكد وزير النقل، أن العمل يجري على مدار الساعة للاستعداد الأمثل لمؤتمر المناخ، مستعرضاً آخر المستجدات الخاصة بأسطول الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء والغاز والسيارات الكهربائية التي سيتم تسييرها أثناء وبعد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، حيث تم تدبير عدد 120 أتوبيس غاز طبيعي طراز MAN ( 100 من خلال هيئة النقل العام (20 من خلال شركة أكتا).

وتم أيضا التعاقد على شراء 30 أتوبيس كهرباء طراز Higer، ومنتظر تسلمها في 30/9/2022 من خلال شركة أكتا والتنسيق على شراء 110 أتوبيسات ماركة MCV C120 من خلال وزارة التنمية المحلية، ومن المنتظر تسلمها نهاية سبتمبر العام الحالي، إضافة إلى أنه تم التنسيق على تدبير 150 سيارة كهربائية من خلال مجموعة “منصور شيفروليه”.

وأشار وزير النقل إلى أنه سيكون هناك غرفة تحكم مركزية خاصة بكل الأتوبيسات، ويتم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تطوير التطبيقات الإلكترونية على الهاتف المحمول بهذا الشأن.

وأضاف أنه يتم حاليا إعداد وتجهيز غرفة عمليات بالتنسيق مع المحافظ، وتوفير أماكن الإعاشة الخاصة بسائقي الحافلات، ويتم تجهيز المحطات الرئيسية والعلامات الإرشادية للمسارات من الفنادق للمؤتمر.

كما أوضح وزير النقل أنه تم تصميم شبكة مسارات الأتوبيسات، وتم إعداد جداول التشغيل المبدئية طبقا لأعداد الحافلات (260) حافلة، وجار عمل التجارب الفعلية على جميع المسارات المقترحة، كما تم اختيار الهوية البصرية للحافلات بالتنسيق مع محافظ جنوب سيناء.