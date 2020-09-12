«سيتروين» تدشن منصة أونلاين لبيع السيارات الجديدة في بريطانيا

ذكرت "سيتروين" أن العملاء الإليكترونيين سيستفيدون من الأسعار المخفضة المقدمة، وأيضا من عرض توصيل السيارات إلى المنازل

أطلقت «سيتروين» عملاق صناعة السيارات الفرنسية منصة إلكترونية لبيع سياراتها الجديدة في المملكة المتحدة، والتي تتيح للعملاء إتمام عملية شراء السيارة فى مدة لا تتجاوز 20 دقيقة، وفقا لما ذكره موقع “إيه إم أونلاين”.

ومن خلال تطبيق “سيتروين ستور” الجديد أصبحت بذلك المملكة المتحدة أول سوق لصناعة السيارات، تتيح عملية بيع السيارات الجديدة التابعة للعلامة التجارية المملوك لـ “بي إس إيه جروب” إلكترونيا.

مزايا المنصة الجديدة

وقالت “سيتروين” إن العملاء الإليكترونيين سيستفيدون من الأسعار المخفضة المقدمة، وأيضا من عرض توصيل السيارات إلى المنازل، وهو ما يعني أنهم لن يتعين عليهم قطع المسافات والذهاب إلى مكاتب بيع السيارات من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بشراء سياراتهم.

كانت “إيه إم أونلاين” قد ذكرت في يونيو الماضي أن “بي إس إيه جروب” ستبيع السيارات عبر منصتها الافتراضية الخاصة ببيع السيارات، ويجيء تطبيق سيتروين” الجديد الخاص ببيع السيارات على شبكة الإنترنت بعد أكثر من عامين على قيام شقيقتها “بيجو” بتدشين منصتها الإلكترونية الخاصة ببيع السيارات بنظام التجزئة في المملكة المتحدة والتي تحمل اسم “أوردر أونلاين”.

وقال يورينج دروس، العضو المنتدى في شركة “سيتروين-يو كيه”: ” سيتروين تبذل قصارى جهدها من أجل زيادة ثقة المستهلك بها عبر إتاحة وصول العملاء إلى كل منتجاتنا وخدماتنا بدرجة أكبر من ذي قبل، مع المحافظة أيضا على نفس جودة التجربة التي اعتاد المستهلك أن يمر بها في صالات عرض السيارات عند زيارة واحدة من مواقع التجزئة التابعة لنا”.

وأضاف دروس: ” وفي ضوء أزمة فيروس كورونا، نعلم أن عددا أكبر من العملاء يعيدون تقييم قراراتهم الخاصة بالشراء، ويريدون شراء سيارتهم المقبلة من علامة تجارية يثقون بها”.

وتابع: “عبر خلق رحلة رقمية مثيرة للمستخدم، وتشجيعا للتسوق الإلكتروني، نأمل أن نمد آجل برنامج (الراحة المتقدم) من سيتروين ليشمل، بخلاف المنتجات، الخدمات والتجارب التي نقدمها لعملائنا”.