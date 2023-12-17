«سيتا» تُعين ستيفان شافنر وسيرجي نيفستروييف لإدارة فرق المطارات وتجربة العملاء

أعلنت شركة سيتا – مزود حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع الطيران- عن تعيين ستيفان شافنر، وسيرجي نيفستروييف نائبين أولين للرئيس لشئون المطارات والخدمات العالمية، على الترتيب.

ويتولى شافنر مسئولية إعادة رسم ملامح محفظة المطارات لدى سيتا لتلبية الطلب المتزايد على حلول التحول الرقمي والأتمتة، علماً أنّ الشركة تغطي ما يزيد عن ألف مطار حول العالم.

وشغل شافنر قبل انضمامه إلى سيتا منصب الرئيس التنفيذي لشركة تاتشلس بيومتريك سيستمز إي جي؛ حيث كان مسؤولاً عن إعداد الشركة لطرح حلولها في السوق العالمية وتعزيز توسعها الجغرافي وبناء شراكاتها العالمية وعلاقاتها مع المستثمرين على حد سواء.

من جانبه، سيُشرف نيفستروييف على الإدارة اليومية للبنية التحتية الحيوية لشركة سيتا لدى حوالي 2,500 شركة طيران ومطار وشركة مناولات أرضية وغيرهم من العملاء المعنيين.

كما سيلعب دوراً محورياً في تحوّل سيتا من خلال تحسين واقع تكنولوجيا المعلومات لدى الشركة.

ويستلم نيفستروييف المنصب الجديد بعد العمل لفترة طويلة في قطاع الطيران لدى مجموعة أكسنتشر العالمية، مع تركيز خاص على الاستراتيجية والتحول وتجربة العميل وتنفيذ المشاريع.

قال ديفيد لافوريل، الرئيس التنفيذي لشركة سيتا: “إنه يتمتع كُلٌّ منهما برصيد واسع من الخبرات في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاعات السفر والنقل وتكنولوجيا المعلومات العالمية.

وأضاف أتطلع للتعرف على ما سيُقدمان من تصورات جديدة وقيّمة لصياغة استراتيجية النمو عبر اثنتين من أبرز ركائز الأعمال لدينا: بما فيها عروض المطارات ومنهجيتنا الخاصة بتجربة العميل”.

من ناحيته، قال ستيفان شافنر: “إنه يتزايد استثمار المطارات في الحلول التكنولوجية لتحسين تجربة المسافر وتبسيط عملياتها، وسيكون دعم هذا الطلب بالحلول المبتكرة محور تركيزنا الرئيسي خلال عام 2024 وما بعده”.

وبدوره، قال سيرجي نيفستروييف: “نرى في تجربة العميل عالية الجودة أحد العناصر الرئيسية للقيمة التي نقدمها لعملائنا، وتعتمد علينا المطارات وشركات الطيران حول العالم لضمان قوة وموثوقية بنيتها التحتية بشكل يومي.

وأضاف آمل في هذه المرحلة التحولية أن تساهم خبرتي بخصوص التعقيدات المحيطة بتنفيذ المشاريع واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في إعادة صياغة إدارة الخدمات لدى سيتا وتحسين الأدوات اللازمة لدعم هذه المساعي”.