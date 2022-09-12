«سيبدك» ترد على أنباء استحواذ سعودي : لم ترد إلينا تفاصيل أو متطلبات

نفت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيبدك)، اليوم الاثنين، تلقّيها عروض استحواذ أو شراء حصص فى الوقت الحالى من قِبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من سيدي كرير (سيبدك)، للردّ على استفسارات البورصة المصرية بشأن بعض الأنباء المتداولة حول نية صندوق الاستثمارات العامة السعودي شراء حصص أقلية فيها.

ونفى الإفصاح تلقِّي الشركة أية تفاصيل أو متطلبات خاصة بهذا الشأن، كما أكدت الشركة أنه في حال ورود أية تفاصيل بشأن هذا الموضوع، ستفصح عنها للمتعاملين على السهم مباشرة.

وانتشرت، خلال الفترة الماضية، أنباء عن سعي صندوق الاستثمارات السعودي لشراء حصص في عدة شركات مُدرَجة بالبورصة، أبرزها: أموك للزيوت المعدنية، مصر لصناعة الكيماويات، مصر للألومنيوم،المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، إضافة إلى سيدي كرير مؤخرًا.

ونفّذ الصندوق السعودي عملية شراء متوازية في أربع شركات مصرية مدرَجة بالبورصة المصرية (10 أغسطس الماضى) بقيمة 25 مليار جنيه، ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبًا (يفكر الصندوق فى شراء حصص بشركات أخرى).

سيدي كرير سيبدك : الصندوق السعودي اشترى حصصًا فى 4 شركات بقيمة 25 مليار جنيه

وأظهرت البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة (10 أغسطس) تنفيذ هذه العمليات عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الصفقات جرى تنفيذها على أسهم شركات: إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وكشف بيان أول عن تنفيذ صفقة على 462.2 مليون سهم فى شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة إجمالية 7.49 مليار جنيه،

بينما جرى تنفيذ صفقة مماثلة على 250.1 مليون سهم فى أبو قير للأسمدة بقيمة 7.27 مليار، وفقًا لبيان ثان.

كما أظهر بيان ثالث منشور على الشاشة تنفيذ صفقة على 57.2 مليون سهم فى مصر لإنتاج الأسمدة موبكو بقيمة 7.1 مليار جنيه،

بينما أظهر البيان الأخير تنفيذ صفقة على 297.9 مليون سهم فى الإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبًا.

هيكل ملكية سيدي كرير وخريطة أكبر المساهمين فوق 5%

ويبلغ رأسمال سيدي كرير حاليًّا 1.050 مليار سهم تقريبًا موزعًا على 525 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم تقريبًا. ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أكبر المساهمين بنسبة 20%.

كما يستحوذ صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى على 19.23% من إجمالى الأسهم، كذلك يستحوذ صندوق التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص 12.24%.

كما يستحوذ كل من شركة البتروكيماويات المصرية، والأهلى كابيتال القابضة، وبنك الاستثمار القومي، على حصص مماثلة فى حدود 6.92% لكل منهما،

إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 17 يوليو الماضي.

وأظهر أحدث نتائج أعمال منشورة للشركة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 65.3% خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى لتسجل 468 مليون جنيه، مقارنة بصافى ربح قدرها 283 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 3.87 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بمبيعات بلغت 2.67 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقًا للنتائج المرسَلة للبورصة بتاريخ 4 أغسطس الماضى.