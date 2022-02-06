«سياك القابضة» تعتزم المنافسة على المنطقة اللوجستية في ميناء الإسكندرية

قال مصدر مطلع بهيئة ميناء الإسكندرية، إن شركة سياك القابضة أبدت اهتمامها بمشروع المنطقة اللوجستية المقرر إقامتها بميناء الإسكندرية على مساحة 237 فدانا، وأكدت التقدم بعرض رسمى خلال أيام، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد مؤخرًا بين قيادات هيئة الميناء والشركة.

أضاف أنه وفق الاجتماع فإن عرض الشركة سيحدد طبيعة المنافسة على المشروع عند طرحه رسميًا أمام كافة الكيانات المصرية والخارجية، كمطور يتولى تنفيذ البنية التحتية، أم الدخول مع تحالف لتنفيذ أعمال أخرى لوجستية.

و كانت قد أقرت ميناء الإسكندرية تعديل المخطط العام للمشروع، بعد خفض مساحة المنطقة من 400 فدان إلى 273 فدانا، والتنازل لقطاع البترول عن الحصة المتبقية من الأراضى.

وتقسم المنطقة الى الى عدد من المشاريع الداخلية، تشمل ميناء نهرى ومنطقة تخزينية تابعة على مساحة 140 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 21 ألف متر مربع مسطح مائى، وتخصيص 170 ألف متر مربع منطقة تجميع الصناعات الخفيفة، إلى جانب إلى محطة تداول الحاويات المبردة على مساحة 170 ألف متر مربع، فضلا عن محطة تداول الحاويات بالسكة الحديد على مساحة تصل إلى 501 ألف متر مربع.