سياك القابضة: المقاولات تتعافى.. والسوق مؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية

❏ انخفاض العملة المحلية والتكلفة وقانون الاستثمار يدعم الفرص ❏ مشروع مكتبة الأزهر الشريف على مساحة 32 ألف متر ..ومحطتين لمعالجة مياه الصرف بمدينة الرسوة استطاع قطاع البناء والتشييد الحفاظ على تحقيق أعلى معدلات للنمو، رغم التحديات التى شهدها فى الآونة الأخيرة، مع الارتفاعات المفاجئة فى أسعار مواد ا

❏ انخفاض العملة المحلية والتكلفة وقانون الاستثمار يدعم الفرص

❏ مشروع مكتبة الأزهر الشريف على مساحة 32 ألف متر ..ومحطتين لمعالجة مياه الصرف بمدينة الرسوة

استطاع قطاع البناء والتشييد الحفاظ على تحقيق أعلى معدلات للنمو، رغم التحديات التى شهدها فى الآونة الأخيرة، مع الارتفاعات المفاجئة فى أسعار مواد البناء، وتكلفة تنفيذ المشروعات، والأعباء المالية الملقاة على كاهل الشركات.

ومع استقرار أسعار الخامات واستمرار خطة الدولة صوب طرح المزيد من المشروعات الكبرى، والتعديلات الأخيرة فى القوانين التى تضمن بصورة كبيرة حقوق المقاول، بدأت شركات التشييد فى وضع خططها التوسعية للفترة المقبلة، وبناء إستراتيجة للمنافسة على المشروعات الكبرى المزمع طرحها من الدولة.

بدور إبراهيم

قال أحمد عزمى، رئيس قطاع تنمية العمال بمجموعة سياك القابضة، عن أن الشركة تستهدف إبرام تعاقدات جديدة لتنفيذ مشروعات كبرى خلال 2018، بحجم أعمال يتجاوز العام الجارى، الذى بلغ متوسطه 4 مليارات جنيه، فى ظل تحسن الأوضاع، ومعالجة العديد من التحديات التى شهدها القطاع مع بداية 2016، وحتى منتصف العام الجارى، من الارتفاع المفاجئ فى أسعار مواد البناء، ومدخلات تنفيذ المشروعات، عقب التعويم، وتأخر صرف تعويضات للشركات عن تلك التغيرات السعرية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تشهد طرح العديد من المشروعات والأعمال الجديدة على شركات المقاولات للتنفيذ، سواء من الدولة أو القطاع الخاص، لا سيما فى ظل وضوح الرؤى والمناخ الاقتصادى الجاذب حاليا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، عقب انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى، وانخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات للمستثمر الأجنبى، وإقرار قانون الاستثمار الجديد، الذى يضم العديد من الإجراءات والتحفيزات المبتكرة، التى تسهم فى تلبية احتياجات المستثمرين، وتدعيم جاذبية السوق المصرية.

أشار إلى أن المجموعة تتبنى إستراتيجية تهدف إلى تنمية الأعمال من خلال إبرام تعاقدات جديدة على مشروعات مميزة، وتطوير الأعمال من خلال تطبيق أحدث النظم فى الإدارة، والآليات التنفيذية للمشروعات، التى تضمن التنفيذ فى أسرع وقت، وأعلى جودة، وأقل تكلفة، والخروج بمشروعات تمثل إضافة للقطاع العقارى، وبمستوى عالمى، يتلاءم مع متطلبات الشركات المحلية والأجنبية.

أضاف أن إجمالى تعاقدات الشركة فى مختلف قطاعات الإنشاءات الحالية فى السوق المصرية بلغ 10.5 مليار جنيه، وتشمل تعاقدات جارية منها 3 عقود لمشروعات كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى وزارة بالحى الحكومى، ومشروعين إدارى وصناعى، وتزيد قيمة المشروعات عن 5 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تنفذ برجين بمدينة العلمين الجديدة، بإجمالى مساحة 55 ألف متر، وارتفاع 33 دورًا للبرج الواحد، ويعد المشروع أول تعاقدات الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويجرى تسعير تكلفة التنفيذ، ومن المتوقع ظهور ملامح تلك الأبراج نهاية العام المقبل، وتمثل إضافة للقطاع العقارى، فى ظل عدم تنفيذ أبراج بتلك الارتفاعات فى السوق كثيرا.

أوضح أن المشروعات الكبرى المنفذة من الدولة، أبرزها محور قناة السويس، والعلمين، والعاصمة، لهم أثر جاذب للاستثمارات، فى العديد من القطاعات وتدفع نحو مستقبل أفضل.

أشار إلى أن الشركة تنفذ حاليا مشروعات أخرى كبرى، منها مصنع لشركة بيتى لمنتجات العصائر، على مساحة 30 ألف متر، ومصنع أسمنت المصريين بسوهاج، الذى فازت بمناقصته الشركة منذ فترة قريبة، ومصنع حديد المصريين بالعين السخنة، ونفذت مصنع أسمنت العريش، وجار تنفيذ آخر فى محافظة بنى سويف، لافتا إلى أن الشركة نفذت 18 مصنع أسمنت، و6 لإنتاج الحديد، بجانب العديد من مشروعات الكهرباء والبنية التحتية.

أضاف أن الشركة نفذت مشروعات فى عدة دول منها اليمن، وقطر، والتعاقد على تنفيذ العديد من المشروعات العقارية منها أبراج نايل تاورز بكورنيش المعادى بالقاهرة، لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع « ذا جيت « لشركة أبراج مصر، وتشمل المرحلة 8 أبراج بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.

أوضح أنه جار تنفيذ مشروع مكتبة الأزهر الشريف، على مساحة 32 ألف متر، ومحطتين معالجة مياه الصرف لصالح هيئة قناة السويس، فى مدينة الرسوة، ببورسعيد بطاقة 80 ألف متر مكعب فى اليوم، والأخرى بطاقة 75 ألف متر مكعب فى اليوم، بمدينة السويس، كما تنهى سياك أعمالها فى محطة كهرباء بنى سويف العملاقة، وجار إنهاء الأعمال المدنية فى مشروع تحويل محطة كهرباء 6 أكتوبر من العمل، بنظام الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة مع كبرى الشركات الإيطالية.

لفت إلى أن الشركة بصدد إنشاء أكاديمية لتأهيل العاملين، ورفع كفاءاتهم وخبراتهم، للقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى، والتوسعات سواء فى مصر، أو بالدول الخارجية، مشيرًا إلى أن توسع الشركة خارجيًا تحت الدراسة، وتظل الأولوية للسوق المصرية، نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة، فى بعض الدول المحيطة، وحجم الأعمال الكبير، الذى تتميز به السوق المصرية، لتنفيذ المشروعات القومية، التى تطرحها الدولة، مثل العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين، ومحور قناة السويس.

أوضح أن الشركة نفذت مشروعات، مثلت إضافة للقطاع العقارى، منها مبنى بنكى إقليمى بالقرية الذكية، كان أول مبنى فى مصر يحصل على شهادة العمارة الخضراء العالمية، وتحرص الشركة على تنفيذ مشروعات تتبع آليات التنمية المستدامة.

أشار إلى أن سياك القابضة تعتمد على 3 أنشطة رئيسية، الإنشاءات، والتنمية، وصناعة مواد البناء، وتعد الإنشاءات القطاع الأقدم الذى تأسس منذ 1986.

أوضح أن استثمارات المجموعة فى قطاع التنمية والإدارة حوالى 3.8 مليار جنيه، ومن أهم الشركات التى تضمها مجموعة شركات سياك للتنمية، شركة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، وهى مطور صناعى لمساحة 4 ملايين متر مربع، فى السادس من أكتوبر، وشركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية، وهى مطور صناعى لمساحة 2 مليون متر مربع فى العاشر من رمضان، وشركة بيراميدز زونافرانكا مصر، هى مطور صناعى لمساحة 2 مليون متر مربع، فى العاشر من رمضان، وشركة بنيان للاستثمار والتنمية، وهى مطور للتجمعات الإدارية والتجارية، وتطور مشروع البنيان الإدارى، الذى يوفر 5000 آلاف فرصة عمل، و70 ألف متر مربع، من المبانى الإدارية المصممة لخدمة كبرى الشركات العالمية، والصفوة من رجال الأعمال، ومطاعم وأماكن ترفيهية، عبر مشروع الشركة مجرة بالشيخ زايد، ويشمل 7 مبان إدارية، تقع جوار أمريكانا بلازا، وافتتاحه مايو المقبل، وشركة المجموعة للتنمية العقارية.

تحالفت بولاريس وسياك، وشركة أرضك للتنمية، والتعاقد مؤخرا مع هيئة قناة السويس، لتنمية وتطوير 5.5 مليون متر مربع، فى العين السخنة، بمحور قناة السويس.

أضاف أن الشركة لديها مصنع لإنتاج واجهات الألومنيوم، ويقوم بإنتاج 55 ألف متر مسطح سنويا، وتملك شركة متخصصة فى أعمال النجارة، والرخام، والمفروشات، وشركة متخصصة أخرى للمعدات.

لفت إلى أن الفترة الحالية شهدت تناميا لدور المطور الصناعى العام مجددا، الذى يتولى ترفيق الأراضى، وإدارة المناطق وبيع الأراضى للمستثمرين، وتوفير الخدمات المتنوعة للمنطقة، من الصيانة، والأمن، وغيرها، كما أن الفرص الاستثمارية الحالية فى مجال الصناعة، ورغبة الدولة لتنشيط المجال، كونه الأكثر قدرة على جذب العملة الأجنبية، والحد من الاستيراد، ورفع قيمة العملة المحلية يدفع لجذب استثمارات متنوعة من رؤوس الأموال الأجنبية، كما أن انخفاض قيمة العملة المحلية، مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى تسهم فى جذب رؤوس الأموال الخارجية، لانخفاض تكلفة الاستثمار مع ارتفاع العوائد.

أشار إلى أن الشركة تمنح أولوية فى التوقيت الحالى، لزيادة استثماراتها الموجهة، فى قطاع التنمية الصناعية، فى ظل الاحتياج الحقيقى.

أوضح أن زيادة المصانع العاملة والمنتجة لمواد البناء، والخامات المصرية، تسهم مستقبلا فى خفض الأسعار، مع تلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى، الجارى تنفيذها، المتوقع طرحها، لافتًا إلى أن مصر شهدت طفرة فى حجم مشروعات المرافق، والبنية التحتية المنفذة على أعلى مستوى، التى تسهم بدورها فى جذب الاستثمارات الأجنبية، من ثم زيادة التصدير وتحسين الاقتصاد القومى.

أضاف أن دخول الشركات الأجنبية للسوق المصرية لن يؤثر على عمل الشركات المحلية، فى ظل اعتماد الأولى على الثانية، كونها أكثر دراية بطبيعة السوق والعاملين به، بما يسهم فى تكوين تحالفات كبرى، قادرة على المنافسة، وتنفيذ أكبر قدر من المشروعات فى أسرع وقت، وأعلى جودة، كما تسهم تلك الشركات فى إدخال خبرات جديدة إلى السوق المصرية، بما يدفع نحو تطوير الأداء، والتواكب مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية تعتمد بصورة أكبر على العمالة المحلية، ومواد الخام.

أشار إلى أن القطاع المصرفى يدعم قطاع البناء والتشييد، ويؤمن بدوره فى حركة التنمية، والتعمير، وقدرته على توظيف أكبر قدر من العمالة بالسوق المحلية.