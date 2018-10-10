«سياف» تخطط لإقامة مشروع استثمارى بتكلفة 200 مليون جنيه

دعاء محمود تستهدف شركة «سياف» المصرية للاستشارات المالية وتأجير الطائرات والمعدات، التابعة لوزارة الطيران المدنى، إقامة «مول» يضم مكاتب إدارية وتجارية للعاملين وغير العاملين فى مجال الطيران على قطعة أرض بجوار مطار القاهرة الجوى بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون جنيه. وقال

دعاء محمود

تستهدف شركة «سياف» المصرية للاستشارات المالية وتأجير الطائرات والمعدات، التابعة لوزارة الطيران المدنى، إقامة «مول» يضم مكاتب إدارية وتجارية للعاملين وغير العاملين فى مجال الطيران على قطعة أرض بجوار مطار القاهرة الجوى بتكلفة استثمارية تصل إلى 200 مليون جنيه.

وقال د. حسن محمد، رئيس مجلس إدارة «سياف» لـ«المال»، إن شركته دخلت فى مناقصة طرحتها شركة ميناء القاهرة الجوى للحصول على قطعة أرض بمساحة 17 ألف متر بجوار مطار القاهرة بمنطقة شيراتون.

وأضاف أنه فى حال فازت شركته بالمناقصة، سيتم إقامة مبنى شبيه بالمول، يضم مكاتب تجارية وإدارية، سيتم طرحها بنظام الإيجار التشغيلى، متابعًا: «المدة الزمنية لتنفيذ المشروع تتراوح بين عام ونصف إلى عامين».

وكان رئيس الشركة قد أعلن – فى تصريحات سابقة لـ«المال»- عن اعتزامه الدخول فى المزايدة العامة التى طرحتها القابضة لمصر للطيران لبيع وإعادة استئجار 14 طائرة من أسطولها، بواقع طائرتين من طراز A321-200 ، و3 طائرات من طراز E170 طرح 9 طائرات من طراز «E170» للبيع وإعادة الاستئجار بالمزاد، بتأمين ابتدائى 50 ألف دولار لكل طائرة.

وتأسست «سياف» كشركة مساهمة مصرية تابعة لوزارة الطيران المدنى، فى يونيو 2009، برأسمال مصدر 50 مليون دولار، والمصرح به 500 مليون دولار، ويساهم بها كيانات تابعة للوزارة منها شركات: «القابضة المالية بوزارة الطيران»، و«ميناء القاهرة»، و«مصر للطيران للخطوط الجوية والصيانة».