«سياف» تترقب تسلم طائرتين جديدتين بقيمة 31 مليون دولار

انتهاء عقد تأجير طائرة 737 لـ«تيوي» الإنجليزية مارس المقبل شراء 8 طائرات طرازات 737-500 وإيرباص 320 من «مصر للطيران» خلال عام ونصف 10 ملايين للاستثمار فى المعدات خلال النصف الثانى من 2018 إضافة نشاط التأجير التمويلى لقطاعى السيارات والعقارات لخدمة الشركات الكبرىدعاء محمود

انتهاء عقد تأجير طائرة 737 لـ«تيوي» الإنجليزية مارس المقبل

شراء 8 طائرات طرازات 737-500 وإيرباص 320 من «مصر للطيران» خلال عام ونصف

10 ملايين للاستثمار فى المعدات خلال النصف الثانى من 2018

إضافة نشاط التأجير التمويلى لقطاعى السيارات والعقارات لخدمة الشركات الكبرى



دعاء محمود

تستهدف شركة سياف المصرية للاستشارات المالية وتأجير الطائرات والمعدات، التابعة لوزارة الطيران المدنى، زيادة حجم أسطولها إلى 10 طائرات من خلال شراء طائرتين إلى 4 طائرات سنوياً، وذلك للتوسع فى نشاط تأجير الطائرات بالأسواق الأوروبية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال الدكتور حسن محمد، رئيس مجلس إدارة الشركة فى حواره مع «المال»، إنه من المقرر تسلم طائرة جديدة للانضمام لأسطول الشركة من طراز بوينج 800-737 خلال الربع الأخير من العام بتكلفة 25 مليون دولار.

وأكد رئيس الشركة أنه من المقرر تسلم طائرة أخرى صغيرة الطراز خلال العام الحالى لتشغيلها بنظام التأجير التمويلى بتكلفة 6 ملايين دولار.

وتعد سياف شركة مساهمة مصرية تابعة لوزارة الطيران المدنى تم إنشاؤها فى يونيو 2009، برأسمال مصدر 50 مليون دولار والمصرح به 500 مليون، وتقدم الشركة خدمات التأجير التمويلى والتشغيلى للآلات والمعدات وأيضا العمل على شراء وبيع وإيجار الطائرات والآلات والمعدات.

وأوضح رئيس الشركة أن أسطول شركته الحالى يتكون من 6 طائرات موزعة بين 3 طائرات طراز بوينج 737-800 وطائرتين من طراز إيرباص 320-200 وطائرة طراز البوينج 737-500.

ولفت حسن إلى أن شركته قامت بتأجير طائراتين طرازات بوينج 800-737 الأولى لشركة تيوى الإنجليزية ومن المقرر انتهاء التعاقد بين الشركتين فى مارس المقبل، مضيفاً أن تجديد التعاقد أو البحث عن مستأجر آخر مازال قيد الدراسة.

وتابع حسن: أن الطائرة الثانية تم تأجيرها لإحدى الشركات الصينية ومن المقرر انتهاء العقد خلال الـ 5 أعوام المقبلة، مشيراً إلى أن شركته قامت بتأجير طائرة بنظام التأجير التشغيلى لشركة « إى إم سى « وهى شركة مصرية خاصة، متابعا بأنه تم تأجير طائرتين أخريين لنفس الشركة طراز 737-500 وإيرباص 320 بنظام الإيجار التمويلى.

وفى سياق متصل، أكد حسن أن الشركة نجحت فى شراء 8 طائرات طرازات 737-500 وإيرباص 320 من شركة مصر للطيران عن طريق مزايدة طرحتها الأخيرة فى إطار خطتها لتحديث حجم الأسطول وذلك خلال الفترة من 2017 وحتى أوائل العام الحالى.

وأشار حسن إلى أنه تم بيع جميع الطائرات بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة لها، مضيفاً أن شركته حققت هامش ربح جيدا من عملية البيع دون أن يوضح قيمة الصفقة.

ولفت محمد إلى أن شركته تخطط للدخول فى الطروحات القادمة لشركة مصر للطيران، قائلاً: «نستهدف شراء كل مسمار يخرج من مصر للطيران بأسعار تنافسية»، مؤكداً أن مصر للطيران تجهز حالياً لطرح 12 طائرة تابعة لشركة إكسبريس للخطوط الإقليمية بالإضافة إلى 4 طائرات موديل 2004، وعدداً من المحركات.

الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تعتزم تمويل شراء 12 طائرة من شركة بومبارديه الكندية بقيمة 1.1 مليار دولار من الموارد الذاتية، بدعم من تنفيذ خطط بيع عدد من طائرات أسطول الشركات التابعة وذلك من خلال بيع 12 طائرة تمثل أسطول شركة «إكسبريس» للخطوط الإقليمية والداخلية التابعة لها خلال العام الحالى.

وأكد رئيس الشركة أن شركته تسعى لضخ 20 مليون دولار خلال 2018 للاستثمار فى المعدات والآلات وتأجيرها تمويلياً من خلال البنوك المحلية، موضحاً أنه حتى 30 يونيو الماضى استثمرت الشركة نحو 10 ملايين دولار.

وأضاف أن الشركة لديها رؤية إستراتيجية للتوسع خارج قطاع الطيران من خلال إضافة أنشطة جديدة تتمثل فى تقديم خدمة التأجير التمويلى لقطاعى السيارات والعقارات، موضحاً أن التعامل سيكون مع الشركات الكبرى وليس الأفراد وذلك لتمويل عمليات الشراء.

وأكد محمد أن شركته تلقت العديد من الطلبات فى تلك الأنشطة الجديدة ومن المقرر التوقيع على صفقتين فى العقارات والسيارات خلال الشهر الحالى.

ولفت رئيس الشركة إلى أن شركته تخطط لإنشاء شركة ثالثة فى دولة آيرلندا بعد شراء الطائرة الجديدة، موضحاً أن الشركة تمتلك فى دبلن شركتين تابعتين هما، شركة سياف 1 ليميتد، وسياف 2 ليميتد.

وقال رئيس الشركة إن شركته حققت أرباحاً خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام بنحو 3.5 مليون دولار بزيادة تتجاوز %10 عن نفس الفترة من العام الماضى، متوقعاً تحقيق نسب أرباح أعلى من الـ%10 خلال النصف الثانى من 2018، خاصة أن تعاملات الشركة بالعملة الصعبة فى جميع الأنشطة.

وأكد رئيس الشركة أن هذا التحسن يرجع لعدة أسباب منها التوسع فى نشاط التأجير التمويلى سواء كانت للطائرات أو المعدات المملوكة لـ»سياف»، متابعاً بأن التأجير التمويلى يسهم فى حل مشكلات التمويل التقليدية التى تواجه المستثمرين.

وعن المساهمين فى الشركة، أكد أن هناك 8 شركات مصرية أسهمت فى إنشاء الشركة، وهى: صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى بنسبة %20 من الأسهم، وشركة مصر للطيران للصيانة بنسبة %10، وميناء القاهرة الجوى بنسبة %5، ومصر للطيران للخدمات الأرضية بنسبة %5، وسياف القابضة بنسبة %30 والأكاديمية المصرية بنسبة %10، والمصرية للمطارات بنسبة %5، ومصر للطيران للخطوط الجوية بنسبة %5.

وأشار رئيس الشركة إلى أن قطاع الطيران يمتلك موارد سواء كانت بشرية أو مادية كبيرة ولكن نحن فى حاجة لاستغلال هذه الموارد الاستغلال الأمثل وأن تحكم النظريات الاقتصادية فى اتخاذ القرار، متابعاً بأن البعد الاقتصادى يضمن حسن استخدام الموارد.

وعن لقائه مع وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى، أكد أنه لقاء إيجابى وهناك توجيهات من الوزير بتذليل العقبات التى تواجهها الشركة ودعمها فى كل مشروعاتها المستقبلية، بالإضافة إلى زيادة قدرات الشركة الحالية والتوسع فى نظم تأجير الطائرات ليشمل إلى جانب التأجير التشغيلى والتمويلى التأجير الشامل.

وكان رئيس الشركة أكد فى تصريح سابق لـ«المال»، اعتزام الشركة زيادة رأسمالها بواقع 25 مليون دولار خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 75 مليون دولار.

وأضاف أن هناك سيناريوهين لزيادة رأسمال الشركة، الأول طرح %30 من الأسهم فى البورصة، وهو مقترح سبق طرحه خلال الفترة الماضية، كأحد بدائل الزيادة، والثانى: رغبة المساهمين فى ضخ استثمارات لرفع رأس المال نظراً للعائد المالى المرتفع الذى تحققه الشركة.

وأكد «حسن»، أن القرار من المتوقع حسمه بشكل نهائى أواخر 2018، إذ يجرى دراسة بشكل تفصيلى مع المساهمين ومدى قدرتهم على زيادة رأس المال.

