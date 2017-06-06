سياسات التسعير تدفع السيارات اليابانية للتربع على عرش الملاكى

أحمد شوقى

تصدرت السيارات اليابانية قائمة السيارات الملاكى الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية خلال الشهور الأربعة الماضية؛ بمبيعات وصلت إلى 11,8 ألف وحدة مقابل 13,3ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016؛ بنسبة تراجع 11,1%؛ وفق أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وبلغت مبيعات السيارات الملاكى خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى 26 ألف وحدة مقابل 44,9 الف خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ بنسبة تراجع 42%.

وحلت السيارات الكورية الجنوبية فى المركز الثانى بمبيعات 5,7 ألف وحدة مقابل 15,6 ألف وحدة بتراجع 63,3% وتلتها الأوروبية بالمركز الثالث بمبيعات 3,7 ألف وحدة مقابل 7,2 ألف بتراجع يصل إلى 49,1%.

وتراجعت السيارات الأمريكية بنسبة 42,3% لتصل إلى 3,1 ألف وحدة مقابل 5,4 ألف؛ بتراجع 42,3%؛ فيما حلت الصينية فى الخامس بمبيعات 1,4 ألف وحدة مقابل 3,2 ألف وحدة بنسبة انخفاض 55,1%. وبلغت مبيعات السيارات الآسيوية الأخرى 233 وحدة مقابل 158 خلال الشهور الأربعة الأولى من 2016 بزيادة 47,5%.

نيسان تحتفظ بصدارة المبيعات خلال 4 أشهر

وحافظت العلامة التجارية اليابانية “نيسان” على صدارتها لقائمة السيارات الملاكى الأكثر مبيعًا بمصر خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى؛ بعد ارتفاع حصتها السوقية إلى 28,3% من مبيعات القطاع مقابل 14,8% من مبيعات الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحلت هيونداى بالمركز الثانى مستحوذة على 15,6% مقابل 18,7%؛ لتطيح بذلك بـ”كيا” التى كان هذا المركز من نصيبها حتى نهاية الربع الأول من 2017؛ فيما كانت هيونداى بالمركز السابع.

وفى المركز الثالث؛ حلت تويوتا بنسبة 7,9% مقابل5% ثم شيفروليه بحصة سوقية 7,4% مقابل 8,8% ورينو بواقع 7,1% مقابل 2%. وجاءت ميتسوبيشى فى المركز السادس؛ بواقع 7% مقابل 5,6% ثم كيا بنسبة 6,4% مقابل 6,1% وأوبل بحصة سوقية 5,7% مقابل 6,1% وشيرى بنسبة 4,3% مقابل 4,1%.

أما فورد فحلت بالمركز العاشر بنسبة 3,5% مقابل 0,9%؛ ثم جيلى بنسبة 1,2% مقابل 3,1% ومازدا وجيب بواقع 1% لكل منهما مقابل 0,9% للأولى و2,2% للثانية.

أما العلامات التجارية الأخرى فتراجعت حصصها السوقية مجتمعة إلى 3,5% مقابل 11,6%.

هيونداى تتصدر مبيعات أبريل.. ونيسان فى الوصافة

وربما يشهد ترتيب السيارات تغيرات جديدة خلال المرحلة المقبلة؛ بعد أن تمكنت العلامة التجارية الكورية هيونداى من تحسين نتائجها خلال شهر أبريل؛ فقد تصدرت قائمة السيارات الملاكى الأكثر مبيعًا خلال هذا الشهر بحصة سوقية 22% من المبيعات البالغة 6,3 ألف وحدة مقابل 34% من إجمالى مبيعات شهر أبريل 2016 والمقدرة بـ 11,5 ألف.

وفى المرتبة الثانية حلت نيسان بواقع 21% مقابل 13% ثم شيفروليه بنسبة 11% مقابل 7% وتويوتا بواقع 9% مقارنة بـ 5% ثم رينو بنسبة 8% مقابل 2% وميتسوبيشى بواقع 7% مقابل 6%.

وحلت شيرى فى المركز السابع بواقع 6% مقابل 8% وتبعتها أوبل بنسبة 5% مقابل 6% وفورد بـ 3% مقابل 1% وجيلى وجيب بنسبة 2% لكل منهما مقابل 1% و2% على التوالي؛ فيما حلت فيات بالمركز الثانى عشر بنسبة 1%.

وبلغت الحصص السوقية للشركات الأخرى مجتمعة 3% مقابل 16%.

وقال شريف طنطاوى مدير عام شركة أوتو ماجد- موزع سيارات- إن السياسات التسعيرية لشركات السيارات تدخلت خلال الفترة الماضية فى إعادة تشكيل خريطة السوق؛ حيث أدت تحركات الأسعار خلال الشهور الماضية إلى شعور العملاء بمغالاة فى تسعير العديد من الطرازات ومن ثم أحجموا عن الشراء مما ترتب عليه تراجع ترتيب العلامات التجارية التى تتبعها هذه الطرازات.

وشهدت بعض السيارات زيادات كبيرة فى الأسعار خلال الشهور الماضية؛ مدفوعة بنقص المعروض على خلفية صعوبات الاستيراد وعدم قدرة الوكلاء على فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الأم.

ولفت إلى أن الوكلاء الذين اتبعوا قواعد سليمة فى التسعير تمكنوا من تحقيق طفرة فى مبيعات الطرازات التابعة لهم والتقدمب ترتيبها؛ مثل العلامة اليابانية نيسان؛ معتبرًا أن أسعارها مناسبة جدًا للإمكانيات المتوفرة بسياراتها؛ خاصة الطرازات الرياضية.

وأشار إلى أن أسعار بعض السيارات الكورية فى المقابل قفزت بأكثر من الربع؛ لذا قل الطلب عليها وتراجع ترتيبها.