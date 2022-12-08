سيارة متنقلة من الشهر العقاري لمدينة النجيلة لتوفير خدمات التوثيق والتسجيل

تم الدفع اليوم الخميس بسيارة خدمات متنقلة من مصلحة الشهر العقاري إلى مدينة النجيلة لتوفير مزيد من الخدمات الخاصة بالتوثيق والتسجيل بدلا من السفر إلى مدينة مرسى مطروح، تيسيرا على المواطنين، وشهدت اليوم إقبالا كبيرا من أهالي النجيلة .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتيسير على أهالى مطروح وتوفير مزيد من الخدمات تيسيرا عليهم، واستجابة لطلب النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب .

وتم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع للحصول على مزيد من الخدمات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري.