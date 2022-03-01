سيارة كيا الكهربائية EV6 تفوز بجائزة الأفضل في أوروبا لعام 2022

أعلنت شركة كيا اليوم الثلاثاء، أن سيارتها السيدان “EV6” الكهربائية فازت بجائزة أفضل سيارة في أوروبا لعام 2022 ، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها شركة سيارات كورية جنوبية بالجائزة، بحسب وكالة يونهاب.

سيارة “EV6” تحصل على جائزة “ECOTY” المرموقة

وفي حفل أُقيم في جنيف أمس الإثنين ، حصلت سيارة “EV6” على جائزة “ECOTY” المرموقة، متفوقة على 6 سيارات أخرى، وهي “IONIQ 5″ لـ هيونداي موتور، و”Mach-E” لـ فورد موستانج، و”Enyaq iV” لـ سكودا، و”Born” لـ كوبرا، و”Megane E-Tech” لـ رينو، و”308″ لـ بيجو.

واحتلت سيارة “IONIQ 5” الكهربائية بالكامل لـ هيونداي موتور المركز الثالث.

وقالت كيا إنه تم اختيار “EV6” كأفضل سيارة من قبل لجنة تحكيم قوامها 61 شخصا تتألف من صحفيي السيارات المرموقين من 23 دولة أوروبية.

كيا تبيع 11,302 وحدة من “EV6” اعتبارا من نهاية يناير

وأضافت أن كيا باعت 11,302 وحدة من “EV6” اعتبارا من نهاية يناير، منذ أن بدأت مبيعاتها في أوروبا في أكتوبر من العام الماضي.

كيا تحتل المرتبة الأولى من حيث المبيعات في سوق السيارات البريطانية في يناير

يشار إلى أن شركة كيا احتلت المرتبة الأولى من حيث المبيعات في سوق السيارات في بريطانيا في شهر يناير وهذا لأول مرة منذ 31 عاما من دخولها إلى بريطانيا.

وبحسب جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية (SMMT) ، باعت كيا 10,504 وحدات في السوق البريطانية خلال شهر يناير، بزيادة قدرها 67.5% عن نفس الشهر من العام الماضي. وتقدمت على أودي وفولكس فاجن لتحتل المرتبة الأولى.

كما حققت كيا رقما قياسيا في الحصة السوقية عند 9.13%.

وهذه هي المرة الأولى التي تتصدر كيا السوق البريطانية من حيث المبيعات الشهرية، منذ عام 1991 عندما دخلت إلى السوق البريطانية.

السياراتان الرياضيتان متعددتا الاستخدامات “سبوتاج” و”نيرو” تقودان زيادة مبيعات كيا في السوق البريطانية

وقادت السياراتان الرياضيتان متعددتا الاستخدامات “سبوتاج” و”نيرو” زيادة مبيعات كيا في السوق البريطانية.

وبلغت مبيعات سبوتاج 3,458 وحدة في الشهر الماضي لتصبح أكثر سيارة مبيعا في السوق البريطانية. وسجلت مبيعات نيرو 2,372 وحدة لتصبح ثالث أكثر سيارة مبيعا.

وتخطط كيا للحفاظ على صدارتها من خلال نسخة جديدة من سيارة “سبورتاج”، طرحتها في السوق البريطانية في أوائل الشهر الجاري.

ومن ناحية أخرى، فازت سيارة “EV6” لـ كيا بجائزة في حفل توزيع جوائز “وات كار” الذي نظمته مجلة السيارات البريطانية “وات كار” في يناير الماضي.