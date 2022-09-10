سيارة «جينيسيس GV60» الكهربائية تحصل على أعلى تصنيف للسلامة في أوروبا

حصلت سيارة “جينيسيس GV60” الكهربائية التى تنتجها هيونداي موتور على أعلى تصنيف للسلامة في البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP)، بحسب وكالة يونهاب.

ودخلت سيارة “GV60” السوق الأوروبية في يونيو وحصلت على 5 نجوم، أعلى تصنيف من Euro NCAP، المنظمة المستقلة الرائدة لاختبار السلامة في أوروبا.

وحصلت “GV60” على درجات عالية في مجالات الركاب البالغين والركاب الأطفال ومستخدمي الطريق المعرضين للخطر، ومساعدة السلامة.

وقالت هيونداي في بيان إن السيارة برزت على وجه الخصوص في اختبارات الاصطدام الأمامي والحاجز الجانبي.

وفي السابق، حصلت موديلات جينيسيس الأخرى – “G70″ و”G70 Shooting Brake” و”G80 سيدان” و”GV70″ و”GV80″ الرياضيتان متعددتا الاستخدامات – على 5 نجوم من Euro NCAP.

وقال لورانس هاميلتون، المدير العام لشركة جينيسيس موتور أوروبا، في بيان: “حصول جينيسيس على 5 نجوم ليس فقط مع “GV60″ ولكن مع جميع موديلاتنا الأخرى، هو شهادة على خبرة مهندسينا وتقنيات مساعدة السلامة النشطة والسلبية واسعة النطاق التي تقدمها جينيسيس”.

يذكر أن سيارة “GV60″ هي السيارة الكهربائية الثانية لعلامة جينيسيس بعد سيارة السيدان الـ”G80” الكهربائية. ولكن على عكس “G80″، فإن “GV60” متاحة فقط مع منصة السيارات الكهربائية المخصصة لمجموعة هيونداي موتور التي تسمى “E-GMP”.

وتشترك “GV60” في منصة E-GMP الخاصة بها مع “IONIQ 5” لشركة هيونداي موتور وسيارة السيدان “EV6” لشركة كيا التابعة لها. وتبيع هيونداي موتور سيارات هيونداي بالإضافة إلى علامة جينيسيس التجارية المستقلة.