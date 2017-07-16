سيارات كيا تتفوق على بورش وBMW في هذا الاختبار

جى دى باور : أقل السيارات تعرضا للأعطال

معظم الأعطال تتركز في الصوت والإتصالات والـ GPS ونظم الرفاهية

شريف عيسى



تصدرت كيا قائمة العلامة التجارية الأقل تعرضاً للأعطال خلال العام الجاري، وفقاً للتقرير الصادر عن مؤسسة جى دى باور لأبحاث السيارات، والمعنى بقياس الجودة الأولية للسيارات الجديدة، برصيد 72 عطل لكل 100 سيارة، متفوقة على سيارات فارهة أخرى من طراز بورش وبي ام دبليو.



وتعتمد الدراسة على قياس المشكلات التى تعانيها كل 100 سيارة من علامة تجارية معينة خلال الـ 90 يوما الأولى من امتلاكها، مع العلم بأن الأقل درجة هى الأعلى جودة.



وجى دى باور هي مؤسسة أمريكية تصدر العديد من التقارير لدراسة القطاعات المتعلقة بسوق السيارات، مثل التأمين وخدمات ما بعد البيع وغيرها.



ورصد تقرير قياس الجودة الأولية تحسن أداء السيارات خلال العام الجارى بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تصل إلى 8%، مارنه بمقياس الجودة خلال العام الماضى.



وقال ديف سارجنت، نائب رئيس قطاع السيارات بجى دى باور، إن صناعة السيارات شهدت خلال السنوات الثلاثة الماضية تحسناً ملحوظاً، الأمر الذى يعكس مدى استجابة مصنعى السيارات لآراء المستهلكين فى انتاج مركبات تتسم بأعلى درجة من الجودة.



وتابع : أنه على الرغم من التحسن الملموس فى مجال صناعة السيارات إلا أن السيارات لازالت تعرض لأعطال.

وتتركز معظم الأعطال التى تواجهة السيارات الجديدة خلال الـ 90 يوماً الأولى من اقتناءها في الصوت والإتصالات والـ GPS، وغيرها من نظم الرفاهية التى تتمتع بها السيارة.



وتعد العلامة الألمانية “MINI” من أكثر العلامات التى شهدت تطوراً فى جودتها الأولية خلال العام الجارى، بإنخفاض يقترب من 33 مشكلة لكل 100 سيارة.



وعلق شريف فهيم، مدير تسويق كيا – مصر ، قائلا إن احتلال العلامة الكورية للمركز الأولى فى قياس الجودة الأولية للسيارات الجديدة للعام الثانى على التوالى، يعكس التطور التكنولوجى فى مجال صناعة السيارات للعلامة التجارية.



وأشار فى تصريحات لـ “المال” أن كيا تعد من العلامات القليلة جداً على الساحة العالمية التى لا تعانى من أزمات استدعاء لطرازاتها أو أزمات فى محركاتها كما فى العلامات الأخرى، مؤكداً على ان التقييم العالمى بإعتبارها صاحبة المركز الأول فى الجودة لم يأتى من فراغ.



وأوضح ان كيا مصر تسعى دائماً لتوفير أعلى درجات الجودة للسوق المحلى عبر طرح ما يستجد من طرازات على الساحة العالمية، بالإضافة إلى ضمان توافر طرازات العلامة التجارية، وتقديم افضل السبل لصيانه السيارات وتوفير قطع الغيار.



وتابع : انه خلال الفترة الماضية تم تدشن مركز الخدمة السريع بالساحل الشمالى لخدمة طرازات العلامة التجارية، لضمان توفير خدمات الصيانة لعملاء كيا خلال فترة الصيف.



الجدول التالى يوضح أعلى الطرازات كفاءة وفقاً لمؤشر الجودة الأولية لجى دى باور :



العلامة التجارية عدد الأعطال لكل 100 سيارة كيا 72 جينسيس 77 بورش 78 فورد 86 رام 86 BMW 88 شيفورليه 88 هيونداى 88 لينكولن 92 نيسان 93







