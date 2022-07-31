سيارات «صني» تتصدر الفئة «الاقتصادية»

تصدرت «نيسان صنى» مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» المنتمية للفئة الاقتصادية «Car-B»، بعدما استحوذت على حصة سوقية %29.6 مسجلة نحو 8875 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» جاءت «سوزوكى ديزاير» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات «الاقتصادية» بعدما اقتنصت حصة %15.3 بإجمالى بيع 4579 مركبة، تلتها «إم جى 5» فى المركز الثالث بحصة قدرها %8.8 بواقع 2651 مركبة.

وحصدت «سوزوكى سويفت» المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة %8.5 محققة بيع 2549 سيارة، أعقبتها «سوزوكى سياز» فى المركز الخامس مستحوذة على حصة %7.3 بإجمالى بيع 2177 وحدة.

وحصدت «لادا جرانتا» المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات الركوب الاقتصادية «Car-B» بعدما استحوذت على حصة قدرها %6.3 مسجلة بيع 1900 مركبة، تلتها «تويوتا بيلتا» فى المركز السابع بحصة بلغت %5.3 بواقع 1595 وحدة.

ووفقًا لـ«أميك» تمكنت «هيونداى أكسنت RB» من اقتناص المرتبة الثامنة بعدما استحوذت على حصة %2.6 بإجمالى بيع 779 مركبة خلال تلك الفترة.

وتمركزت «بيجو 301» فى المرتبة التاسعة بحصة %2.4 بنحو 713 سيارة، أعقبتها «هيونداى i20» فى المركز العاشر بحصة بلغت %2.3 بواقع 680 مركبة.

وحصدت «رينو لوجان» المرتبة الحادية عشرة بحصة %2.2 محققة بيع 667 سيارة، تلتها «ستروين سى إليزيه» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %1.9 بواقع 565 مركبة.

فى حين، ظهرت «رينو ستيب واى» فى المرتبة الثالثة عشرة بعدما انخفضت حصتها إلى %1.8 بإجمالى بيع 542 سيارة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو %5.6 مركبة على الطرازات الأخرى المنتمية لشريحة الطرازات الاقتصادية «Car-B» خلال النصف الأول من العام الحالى.