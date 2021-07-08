سيارات شيري تيجو 3 تنضم رسميا لـ «مبادرة الإحلال»

علمت المال من مصادرها بسوق السيارات انضمام سيارات شيري تيجو 3 والتابعة لفئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض SUVs رسميًا إلى قائمة الموديلات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على إنتاجها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج “غاز طبيعى وبنزين”.

وبإنضام شيري تيجو 3 تصبح بذلك أول مركبة من فئة السيارات الرياضية لمتعددة الاستخدام التى تتوافر ضمن خيارات المشاركين بها.

تتولى شركة غبور أوتو، وكيل سيارات شيري وهيونداي وغيرها من العلامات التجارية، عمليات تجميع تيجو3 بمصر بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%.

وأكد المصدر على مشاركة تيجو 3 بفئة واحدة فقط ضمن الموديلات المتوافرة بمبادرة الإحلال. شيري تيجو3

وستشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان رسميًا عن أسعارها داخل مبادرة الإحلال وقيمة أقساطها.

وبإنضام شيري يرتفع عدد العلامات التجارية المشاركة فى عمليات إحلال المركبات القديمة إلى 6 علامات تجارية.

وتشمل العلامات التجارية المشاركة فى المبادرة كلًا من شيفروليه، ونيسان، وهيونداي، وبي واي دي، ولادا، وأخيرًا شيري.

كما يرتفع عدد الفئات المتوافرة إلى 22 فئة مختلفة.

مواصفات سيارات شيري تيجو 3 فى مصر

تتمتع سيارات «شيري تيجو 3»، المجمعة محليًا، بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 126 حصان.

ويصل عزم السيارة عند أقصى دوران 160 نيوتن.متر، وتقدر السرعة القصوى للسيارة 180 كيلو متر فى الساعة.

ويقدر متوسط إستهلاك الوقود للسيارة 6.7 لتر لكل 100 كيلو متر، مع العلم أن سعة خزان الوقوج 55 لتر.

وتستطيع شيري تيجو3 التسارع من وضع السكون إلى 100 كيلو متر فى الساعة فى غضون 14 ثانية.

وصممت السيارة على قاعدة عجلات بطول كلى يصل إلى 4419 مم، وعرض 1765، وارتفاع 1651. شيري تيجو3

ويقدر ارتفاع السيارة عن الأرص 190 مم، ويبلغ سعة السنطة الخلفية 550 لتر.

ويبلغ وزن سيارات شيري تيجو 3 فارغة 1420 كيلو جرام، وتتمتع بجنوط سبورت مقاس 17 بوصة.

وتتمتع السيارة بعدد من مواصفات الأمان والتى منها نظام منع إدارة المحرك، وسائد هوائية امامية، مكابح مضادة للانغلاق.

كما تتمتع أيضًا بتواجد نظام توزيع إلكترونى لقوة الفرامل، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وكاميرا خلفية، تحكم في ارتفاع احزمة امان المقاعد، وتثبيت لكرسى الاطفال.

وتتسم السيارة بوجود بعض الكمليات منها مصابيح هالوجين، والتحكم في ارتفاع المصابيح الأمامية، واضاءة نهاريه LED.

كما تتمتع أيضًا بمصابيح خلفية LED، ومصابيح ضباب امامية، وفتحة سقف، مرايات كهربائية خارجية و بها اشارات جانبية، وعدادات مزودة بشاشة. سيارات شيري تيجو3 من الداخل

أما عن أنظمة الترفيه بـ «سيارات تيجو 3» فيتواجد بها شاشة مقاس 8 بوصة، وDVD، ومدخل USB، ونظام Bluetooth، وعجلة قيادة متعدده المهام.

ويقدر سعر شيري تيجو 3 فى السوق المحلية بـ 242,900 جنيه.