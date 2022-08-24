سيارات «رينج روفر» الأكثر رواجًا بـ«العاصمة».. والوحيدة في الإسماعيلية وبورسعيد

استحوذت محافظة القاهرة على نحو %65 من التراخيص الممنوحة لـ 7 علامات تجارية فارهة خلال شهر يوليو الماضى، مسجلة 26 وحدة من إجمالى 40 مركبة.

تتمثل هذه العلامات التجارية فى لاند روفر ورينج روفر ورولزرويس وبورش وبنتلى وفيرارى وجاجوار، وسجلت 40 ترخيصًا بالإدارات العامة للمرور خلال شهر يوليو الماضي؛ وفق ما تكشفه أحدث الأرقام الخاصة بالتراخيص.

توزع نصيب القاهرة بين 6 علامات تجارية هى رينج روفر ورولزرويس وبورش وبنتلى وفيرارى وجاجوار، وشهدت محافظة القاهرة ترخيص 18 مركبة من رينج روفر، لتستحوذ العلامة الإنجليزية على نحو %70 من جملة تراخيص «القاهرة»، وتوزع هذا العدد بين طرازى فيلار وسبورت بواقع 6 وحدات لكل منهما، إلى جانب ديفيندر وإيفوك وفوج بسيارتين لكل فئة.

كما شهدت القاهرة خلال الشهر الماضى ترخيص سيارتين من كل من رولزرويس كولينان وبورش ماكان، إلى جانب سيارتين من العلامة الإنجليزية بنتلى وسيارة لكل من فيرارى وجاجوار.

وبلغ نصيب محافظة الجيزة من تراخيص العلامات التجارية السبعة 5 وحدات، توزعت بواقع سيارتين من رينج روفر فيلار وسيارة واحدة من كل من رينج روفر سبورت وبروش تايكن تربو وشقيقتها بوكتسر 718.

وبلغ نصيب الغربية من مبيعات العلامات التجارية الفارهة؛ 3 سيارات توزعت بواقع سيارة لكل من رينج روفر فيلار وشقيقتها سبورت، وسيارة من بورش كايين.

ومن بين العلامات التجارية السبعة؛ ظهرت لاند روفر ورينج روفر بمحافظة الإسكندرية بسيارة لكل منهما؛ عبر طراز لاند روفر رينج روفر، ورينج روفر ايفوك، كما بلغ نصيب محافظة الإسماعيلية سيارتين فقط من رينج روفر فيلار.

وظهرت محافظة المنوفية بقائمة المحافظات التى استوعبت مبيعات العلامات السبعة، وذلك عبر سيارة واحدة من طراز جاجوار F-PACE، كما جاءت بورسعيد ضمن القائمة بواقع سيارة واحدة.

وجدير بالذكر أن «مدينة نصر» قد تصدرت قائمة وحدات المرور الأكثر ترخيصًا للمركبات بمختلف أنواعها خلال شهر يوليو الماضي؛ بواقع 9518 وحدة؛ منها نحو 8644 مركبة مستعملة و874 وحدة زيرو.

وحلت وحدة مرور المنصورة فى المرتبة الثانية بواقع 7226 مركبة؛ تشمل 6869 وحدة مستعملة و357 مركبة جديدة، وتبعتها فى المركز الثالث وحدة مرور الأميرية بواقع 6485 وحدة منها 5811 مركبة مستعملة إلى جانب 674 وحدة جديدة؛ وفقًا لأحدث بيانات تراخيص المركبات بوحدات المرور خلال يوليو الماضى.

كما حلت وحدة مرور أبيس فى المرتبة الرابعة بعد ترخيصها 6455 مركبة منها 5860 وحدة مستعملة و595 مركبة جديدة، وجاءت وحدة مرور القطامية فى المركز الخامس بعد إصدارها 6284 رخصة لعدد 5901 مركبة مستعملة و383 وحدة جديدة.

وشهدت أعداد سيارات الركوب الجديدة المرخصة فى مصر تراجعًا بنسبة %43، لتصل إلى 11 ألفًا و513 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى، مقابل 20 ألفًا و83 وحدة الشهر نفسه من العام السابق؛ وذلك بسبب انكماش المبيعات الناجم عن الأزمات التى تعيشها الصناعة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتفشى وباء كورونا من قبل؛ بما لذلك من تداعيات على سلاسل الإمداد العالمية سواء للمكونات أو للمركبات كاملة التصنيع، والتى جاءت مصحوبة بتشديد ضوابط وإجراءات الاستيراد فى مصر، وهو ما أدى لنقص المعروض فى السوق من «الزيرو» فارتفعت الأسعار على نحو غير مسبوق مدفوعة أيضًا بتراجع قيمة العملة المحلية.

ويؤكد خبراء سوق السيارات أن هذه الأوضاع أدت إلى خروج شريحة واسعة من المواطنين من شريحة العملاء المحتمل شراؤهم سيارة لضعف قدرتهم الشرائية.

يوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، أنه لا تتوافر فى السوق كميات معروضة من مختلف الطرازات خاصة المستوردة فى ظل التوقف شبه التام لعمليات الاستيراد، فى حين تتوافر بعض الفئات من الطرازات التى يجرى تجميعها محليًّا لكن المعروض منها ليس كميات كبيرة.

واستبعد حل الأزمة فى الأجل المنظور؛ لحين تمكن المستوردين من فتح اعتمادات مستندية للشحنات الجديدة، وفى حالة حدوث ذلك فإن دورة الاستيراد تستغرق نحو 3 أشهر من بداية عمليات الاستيراد، فضلًا عن حاجة السوق لفترة لاستيعاب التشوهات التى حصلت فى عمليات التسعير، والعودة إلى الأوضاع الطبيعية.