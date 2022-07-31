سيارات «بيجو 508» تهيمن على السيدان «متوسطة الحجم Car-D»

هيمنت «بيجو 508» على مبيعات سيارات الركوب السيدان متوسطة الحجم «Car-D» بعدما استحوذت على حصة سوقية %73.8 بعد أن تمكنت من بيع 576 مركبة خلال النصف الأول من العام الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» اقتنصت «شيفروليه ماليبو» المرتبة الثانية مسجلة حصة %14.9 بإجمالى بيع 116 مركبة، تلتها «ألفا روميو جوليا» فى المركز الثالث بحصة بلغت %2.9 بنحو 23 سيارة.

وحلت «بريليانس H530» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة %2.6 محققة بيع 20 مركبة، أعقبتها «فورد فيوجن» فى المركز الخامس بحصة بلغت %2.4 بواقع 19 سيارة.

ووفقًا لـ«أميك»، ظهرت «هوندا أكورد» و«تويوتا كامرى» فى المرتبة السادسة بقائمة سيارات الركوب السيدان المتوسطة الحجم «Car-D» الأكثر مبيعًا فى مصر، مسجلتان حصة سوقية %1.7 بإجمالى نحو 13 مركبة لكل منهما خلال النصف الأول من العام الحالى.