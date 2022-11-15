«سيادي أبو ظبي» يستثمر نصف مليار دولار في صندوق عقاري هندي

قالت وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة كوتاك ماهيندرا الهندية يوم الثلاثاء إنها حصلت على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من وحدة تابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للإمارة، لصندوقها العقاري الذي تبلغ قيمته مليار دولار، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت الوحدة، كوتاك إنفستمنت أدفيزورز، أنها جمعت حتى الآن أو قامت بإدارة أو قدمت استشارات تتعلق بأكثر من 3.3 مليار دولار في إطار سلسلة صناديقها العقارية.

وقال محمد القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في جهاز أبوظبي للاستثمار “تستهدف المنصة الجديدة بشكل أساسي الطلب الكبير على الإسكان في الهند، والذي يدفعه النمو الاقتصادي المستدام ونقص مجمعات الإسكان الحضري”.

ويتجه جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، الذي يبلغ حجم استثماراته 829 مليار دولار، نحو أسواق الولايات المتحدة وتحديداً نحو العقارات ، مستغلاً الفرص التي أتاحها الوباء.

بعد واحدة من أكثر السنوات ازدحاماً في عقد الصفقات، رفع أكبر صندوق للثروة السيادية في أبوظبي نطاق التخصيص المستهدف لأمريكا الشمالية إلى ما بين 45% و 60%، ويتوقع أن تظل مستويات نشاط الاستثمارات العقارية مرتفعة هذا العام وما بعده ، وفقاً لـلاستعراض السنوي لعام 2021 الصادر مؤخرا.