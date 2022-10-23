سياحة جامعة القناة تعقد المؤتمر الرابع للدراسات العليا والبحوث التطبيقية في نوفمبر

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عقد المؤتمر الرابع للدراسات العليا والبحوث التطبيقية لكلية السياحة والفنادق بالجامعة تحت عنوان “مستقبل السياحة في ضوء التغيرات المناخية ” وذلك يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر القادم بقاعة المؤتمرات بكلية السياحة والفنادق بالجامعة.

وأكد “مندور ” أن التغيرات المناخية تعتبر القضية الحيوية التى تشغل العالم في الآونة الأخيرة مما يستوجب محاولات العديد من الدول لمواجهة تلك التغيرات والتصدي لها ، والعمل على تجنب الآثار السلبية لها ، فالسياحة كصناعة تعد من أكثر الصناعات تأثراً بالتغير المناخي، مما دفع العديد من الدول السياحية للإسراع في إيجاد حلول لإنقاذ تلك الصناعة.

كما أشارت الدكتورة نفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق ورئيس المؤتمر إلى محاور المؤتمر تشمل التخطيط السياحي وفقاً لرؤية مصر 2030 ، استدامة وحماية التراث الأثري والثقافي في ظل التغيرات المناخية، تأثير التغير المناخي في المواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف، الأنماط السياحية المستحدثة في مصر، الاتجاهات الحديثة للتسويق السياحي والفندقي، التوجه نحو الفنادق الخضراء .

وعن شروط قبول الأبحاث المشاركة أوضحت الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، أن الأبحاث يشترط أن تكون ضمن محاور المؤتمر مع الالتزام بالمنهج في الإعداد والكتابة أولا في مجال البحوث التطبيقية يتم اختيار أفضل بحث تطبيقي عن الماجستير وعن الدكتوراة ، ثانياً بحوث الدراسات العليا يتم اختيار أفضل ثلاثة بحوث عن الماجستير وعن الدكتوراه بشرط عدم المشاركة من قبل في مؤتمرات الكلية ومن المسجلين فى الكلية، وسيتم تصعيد أفضل الأبحاث إلى مؤتمر الدراسات العليا بالجامعة.

يأتى المؤتمر بإشراف الدكتورة شيرين محمد حافظ مقرر المؤتمر ، ومنسقى المؤتمر يضم الدكتورة شرين محمد حافظ ، والدكتور عثمان محمد الصاوي ، الدكتورة مريم سامي ذكري ، وتضم اللجنه العلمية والتنظيمية للمؤتمر كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.