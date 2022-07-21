«سياحة النواب»: ضوابط التصوير بالأماكن العامة مهمة لإظهار طبيعة مصر الساحرة

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ، إن ضوابط التصوير بالأماكن العامة آلية مهمة للغاية في إظهار جمال مقومات مصر وطبيعتها السياحية الساحرة.

وأضافت نورا علي، في تصريحات لها، أن توثيق اللحظات والأحداث من الأمور الهامة لدى الجميع؛ وأن السماح بالتصوير سيساهم في تعزيز حركة السياحة الوافدة ورواج حركة السياحة الداخلية.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب إلى أن الضوابط ستفرض حالة من الحفاظ على خصوصية المواطنين وترسيخ حرمة حياة الغير، وانهاء حالة العشوائية في تصوير الأطفال، وتنظيم عملية التصوير بالشوارع.

وشددت رئيس لجنة السياحة على أن تسهيل عملية التصوير السينمائي وتخفيض الأسعار ستجذب الكثير من الأعمال وستوفر للدولة الكثير من العملة الصعبة.

وأكدت أن مصر تعتبر وجهة متميزة للتصوير التجارىي لما تتمتع به من تنوع جغرافي ولشهرتها بالمواقع الأثرية الفريدة التي تعكس الحقب التاريخية منذ العصور القديمة، والمواقع الطبيعية والشواطئ الممتدة.