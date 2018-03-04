سياحة النواب تُطلق مشروعًا لتطوير منطقة الهرم

دعاء محموداجتمعت لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى لمناقشة آليات التنسيق والتكامل بين الوزارات، والهيئات المعنية لتطوير منظومة السياحة وتنفيذ خطط التنمية السياحية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد ال

دعاء محمود

اجتمعت لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى لمناقشة آليات التنسيق والتكامل بين الوزارات، والهيئات المعنية لتطوير منظومة السياحة وتنفيذ خطط التنمية السياحية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، بجانب حضور وكلاء وأعضاء لجنة السياحة وعدد من النواب.

وخلال الاجتماع أوصت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بإطلاق مشروع يستهدف تكثيف الجهود والموارد الخاصة بالوزارات والهيئات المختلفة من أجل حل جميع المشكلات الخدمية وتلك المتعلقة بالسياحة في منطقة الأهرامات بالجيزة وذلك بهدف صناعة نموذج سياحي رائد بها.. موضحة اهتمامها بالتركيز على تطوير منطقة الهرم لتصبح بمثابة منطقة رائدة ونموذجًا للنجاح قبل الانتقال لتطوير مناطق أخرى.

كما أكدت على أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة لدعم جهود وزارة السياحةد مشيرة إلى أن هذا الاجتماع هو أول اجتماع تعقده اللجنة من سلسلة اجتماعات ستقوم اللجنة بعقدها من أجل ثلاثة أهداف رئيسية وهي أولًا: التعرف على دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة في مصر، وتقييم آليات التنسيق المتبعة بينهم.. وثانيًا: الاستماع لآراء جميع الجهات المختصة والمعنية والخبراء من أجل إعادة النظر في التشريعات والقوانين القائمة حاليًا وذلك لوضع تصور وصياغة لقانون السياحة الموحد.. وثالثًا: من أجل التعرف على الجهود الدعائية للترويج السياحي ومسايرة الإعلام لخطط وزارة السياحة التنشيطية.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن هناك تراكمات كثيرة للمشكلات وبالتالي علينا وضع أولويات لما سنقوم به.. مشيرة إلى أن مشروع المتحف الكبير ومشروع هضبة الأهرامات سيساهما في الترويج لمصر من خلال الحملات الدعائية التي ستتم.. كما اعتبرت وزيرة السياحة، أن هذا الاجتماع بمثابة نقطة انطلاق للتطوير في قطاع السياحة.

من جانبه قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن السياحة تُعد من أكبر القطاعات في تحقيق النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كما أن لديها فرص كبيرة للتطور.

وأشار “الجندي” إلى أهمية تواجد ثقافة السياحة لدى المواطن الذي يجب أن يتفهم أهمية هذه الصناعة.. مختتمًا بأن تحسن الأوضاع الأمنية بجانب تحسن صورة مصر في الخارج خلال الفترة الماضية جعل وضع السياحة في العام الحالي أفضل كثيرًا من العام السابق ولا يزال لدينا الكثير من الفرص.

وقد أوضح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن علينا الاعتراف بأن الخدمات السياحية في المناطق الآثرية بها الكثير من المشكلات مشيرًا إلى أن الوعي الآثري والسياحي يمثل حل طويل المدى علينا العمل عليه ولكن أيضًا سيكون من المهم التركيز حاليًا على أحد المشروعات لتطويرها لتكون نموذجًا.. مضيفًا أنه سيتم التركيز على تطوير “منطقة الهرم” لأنها منطقة خصبة وتطويرها سيكون له مردود إيجابي ودعاية لمصر في العالم كله.

وقد تفاعل نواب المجلس خلال مناقشات الاجتماع حيث أوضح النائب ياسين عبدالصبور، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، إن التعليم في حاجة للتطوير في محافظات الأقصر وأسوان.. كما طالب بزيادة المعارض الخارجية للآثار المصرية.

واشار الدكتور إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أهمية تفعيل البروتوكول المُوقع بين جامعة حلوان ووزارة الآثار والذي يستهدف زيادة الوعي السياحي لدى المواطنين.

كما أشار الدكتور محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أن السياحة يمكن أن تكون المخرج الوحيد من أزمات الاقتصاد المصري.. مضيفًا أن السائح تواجهه الكثير من السلبيات منذ نزوله إلى المطار وحتى مغادرته لمصر وعلينا التصدي لها حتي يتشجع على العودة مجددًا.

وأوضح النائب حسني حافظ، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، أهمية وضع جدول زمني محدد لتطوير منطقة الأهرامات بالجيزة.