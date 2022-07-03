«سياحة النواب» توصي بتأجيل رفع أسعار تذاكر المواقع الأثرية ومنح المصريين تخفيضات 50%؜

أوصت لجنة السياحة بمجلس النواب ، برئاسة النائبة نورا علي، المجلس الأعلى للآثار، بإرجاء الزيادة على أسعار تذاكر المناطق الأثرية والمزارات السياحية للمصريين، لتشجيعهم على زيارتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة بشإن قرار الأعلى للآثار بزيادة أسعار تذاكر المواقع الأثرية بداية من أول يوليو المقبل.

حضر الاجتماع اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة، إيمان زيدان المشرف العام على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف.

وشددت “نورا علي” أنه من الأهمية عدم اغفال أهمية السياحة الداخلية وتأثيرها على تعميق وتنمية الانتماء القومي، حيث تكمُن أهمية السياحة الداخلية باعتبارها نمطاً مستهدفاً ونشاطاً دائماً يستحق الدعم وتشجيع المواطن على القيام به.

وأوصت اللجنة، بمنح إصدار تصاريح مخفضة لطلبة المدارس والجامعات والمصريين وتخفيض 50% على أسعار زيارة المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وشددت اللجنة، على ضرورة تعزيز السياحة الداخلية وتنشيطها من خلال عمل مهني يستهدف جيل المستقبل عن طريق عمل رحلات لتلاميذ المدارس بأسعار مخفضة، ووضع سياسات تسويقية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

وأوصت اللجنة، بتقديم عروض تشجيعية للأسر المصرية بغرض تحقيق أهداف الوعي بما يتناسب مع المرحلة الحالية، والذى يعتبر هدف استراتيجي للدولة المصرية.